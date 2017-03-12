13 марта после ареста на свободу вышел активист Дмитрий Дашкевич. Пресса ожидала его возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, однако оппозиционера выпустили из Первомайского РУВД Минска. Там его встретил тесть, отец Анастасии Положанко.



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«Такую практыку назiраем не першы год, кали вывозяць у раўсы. Завезлi ў Пэршамайскi РАЎС, аддали акуляры, Бiблiю, забралi правы на два гады. Аддалi падрапаны тэлефон. Пайка такая, што здаецца, на Валадарцы лепей кормяць», — распавеў ён.

Дашкевич рассказал, что условия в камере ужасные — очень душно. К тому же, несмотря на запреты, многие курили. Он также пообещал написать жалобу в санэпидемстанцию на «невыносимые условия».

По его словам, один из милицейских начальников поблагодарил его за оборону Куропат и высказал надежду «что все у вас 25 марта получится».

Напомним, лидера незарегистрированного в Беларуси «Молодого Фронта» задержали 10 марта. Дашкевич выходил из офиса Партии БНФ на улице Чернышевского в Минске. На тротуаре к нему подошла девушка в штатском, представилась сотрудницей милиции — и в тот же момент активиста «скрутили» какие-то мужчины. Все происходящее он транслировал на своей странице в Facebook.

Вечером того же дня суд Советского района Минска арестовал Дмитрия Дашкевича на трое суток . Активиста осудили по ст. 23.34, по статье 17.1 судья принял решение его оправдать. Наказание Дмитрий Дашкевич получил за участие в акциях протеста на месте строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко. Площадка находится в бывшей охранной зоне — через дорогу от места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Среди противоправных действий активисту приписали установку палатки возле стройплощадки 20 февраля, а также то, что он мешал стройке 24-го числа: залез на экскаватор, размахивал там бело-красно-белым флагом, выкрикивал лозунги против действующей власти, оскорблял рабочих, повредил габаритный фонарь трактора и снял оранжевый маячок на крыше.