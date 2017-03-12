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Дашкевич вышел на свободу после трех суток ареста
13.03.2017 12:52 — Новости Экономики | Tut.by
13 марта после ареста на свободу вышел активист Дмитрий Дашкевич. Пресса ожидала его возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, однако оппозиционера выпустили из Первомайского РУВД Минска. Там его встретил тесть, отец Анастасии Положанко.
«Такую практыку назiраем не першы год, кали вывозяць у раўсы. Завезлi ў Пэршамайскi РАЎС, аддали акуляры, Бiблiю, забралi правы на два гады. Аддалi падрапаны тэлефон. Пайка такая, што здаецца, на Валадарцы лепей кормяць», — распавеў ён.
Дашкевич рассказал, что условия в камере ужасные — очень душно. К тому же, несмотря на запреты, многие курили. Он также пообещал написать жалобу в санэпидемстанцию на «невыносимые условия».
По его словам, один из милицейских начальников поблагодарил его за оборону Куропат и высказал надежду «что все у вас 25 марта получится».
Напомним, лидера незарегистрированного в Беларуси «Молодого Фронта» задержали 10 марта. Дашкевич выходил из офиса Партии БНФ на улице Чернышевского в Минске. На тротуаре к нему подошла девушка в штатском, представилась сотрудницей милиции — и в тот же момент активиста «скрутили» какие-то мужчины. Все происходящее он транслировал на своей странице в Facebook.
Вечером того же дня суд Советского района Минска арестовал Дмитрия Дашкевича
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Дашкевич пообещал написать жалобу в санэпидемстанцию на "невыносимые условия" пребывания в камере.
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