МИНСК, 13 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник встретился с инвесторами в сфере IT — Виктором Прокопеней и Михаилом Гуцериевым и пообещал дальнейшую поддержку развитию в стране IT-сферы, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

В понедельник президент посетил в Минске компании, работающие в сфере высоких технологий — ООО "Бануба Девелопмент" и ООО "И-Экс-Пи Кэпитал". Инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев рассказали Лукашенко о работе данных компаний и их перспективных разработках, в том числе о проектах в области дополненной реальности и искусственного интеллекта.

"Живя в Беларуси, надо строить будущую красивую страну. Да, будущее — хорошо. Но должно быть честное и порядочное настоящее. И вы получите все, о чем мы договоримся, по законодательству", — сказал Лукашенко, общаясь с инвесторами.

Он подчеркнул, что готов их поддержать там, где это необходимо.

"Но нужно, чтобы этот процесс был прозрачным", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко заверил, что со стороны государства и впредь будет оказываться необходимое содействие, в том числе в части принятия необходимых нормативных правовых актов, определяющих условия работы организаций в данном секторе экономики. Вместе с тем он подчеркнул, что одним из основных требований является прозрачность и законность процессов с точки зрения ведения бизнеса, вопросов налогообложения.