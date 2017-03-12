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Лукашенко пообещал Прокопене и Гуцериеву помощь и поддержку

13.03.2017 12:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник встретился с инвесторами в сфере IT — Виктором Прокопеней и Михаилом Гуцериевым и  пообещал дальнейшую поддержку развитию в стране IT-сферы, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко пообещал Прокопене и Гуцериеву помощь и поддержку
© Фото: Instagram Виктора Прокопени
Прокопеня и Гуцериев займутся созданием искусственного интеллекта

В понедельник президент посетил в Минске компании, работающие в сфере высоких технологий — ООО "Бануба Девелопмент" и ООО "И-Экс-Пи Кэпитал". Инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев рассказали Лукашенко о работе данных компаний и их перспективных разработках, в том числе о проектах в области дополненной реальности и искусственного интеллекта.

"Живя в Беларуси, надо строить будущую красивую страну. Да, будущее — хорошо. Но должно быть честное и порядочное настоящее. И вы получите все, о чем мы договоримся, по законодательству", — сказал Лукашенко, общаясь с инвесторами.

Он подчеркнул, что готов их поддержать там, где это необходимо.

"Но нужно, чтобы этот процесс был прозрачным", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко заверил, что со стороны государства и впредь будет оказываться необходимое содействие, в том числе в части принятия необходимых нормативных правовых актов, определяющих условия работы организаций в данном секторе экономики. Вместе с тем он подчеркнул, что одним из основных требований является прозрачность и законность процессов с точки зрения ведения бизнеса, вопросов налогообложения.  

 
Теги: Минск
 
 
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IT-бизнесмены познакомили главу белорусского государства с перспективными разработками, в том числе в области дополненной реальности и искусственного интеллекта.

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