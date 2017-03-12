Накануне в итоговой новостной программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» показали продолжение так называемого журналистского расследованиях о последних акциях протеста «Звонок другу». В сюжете известный политик Зенон Позняк, который давно живет в эмиграции, якобы призывал народ больше не выходить на уличные митинги". Сегодня политик прокомментировал «Радыё Свабода» свое появление на БТ .

«Яны ўжо 22 з паловаю гады ілгуць народу і ўсяму свету. Няўжо яшчэ ёсьць людзі, якія вераць іхняму тэлебачанню?!» - задался вопросом Зенон Позняк.



Зенон Позняк. Фото: belsat.eu

Зенон Позняк опроверг все то, что приписало ему государственное белорусское телевидение.

«Беларусы выйшлі на вуліцы і плошчы з пратэстам, таму што іх зняважылі абразлівым, паскудным словам „дармаеды“ і хочуць садраць грошы з беспрацоўных. Тым, хто сумняваўся ў людзях, паглядзіце цяпер, які гэта прыгожы, адкрыты і разумны народ, як дакладна людзі фармулююць свае думкі і пратэсты, якая трапная лексіка без грубых словаў і зняваг, якое вострае абурэнне!» — сказал политик.

Журналисты «Беларусь 1» для своего репортажа взяли видео из социальных сетей, где Зенон Позняк рассказывал о том, что от его имени белорусам рассылают приглашения на День Воли 25 марта. Политик действительно призвал белорусов не поддаваться на провокации. Но выступал не против выражение мнения народа на улице, а предостерегал от радикальных действий с погромом государственных зданий и установкой палаточного лагеря.

«Трэба пратэставаць. Але нельга дапусціць, каб нашых даверлівых людзей у чарговы раз ашукалі правакатары. Таму дзве парады: быць уважлівымі, не паддавацца на правакацыі непатрэбных учынкаў. І другое: самаарганізоўвацца ў групы працоўных беларусаў і супраціўляцца антынацыянальнай палітыцы ўлады. Толькі арганізаваны народ ёсць сіла», — сказал Зенон Позняк.

15 марта Мингорисполком разрешил проведение в Минске главного «Марша нетунеядцев».

Также 8 февраля оппозиция подала повторную заявку в Мингорисполком на проведение традиционного шествия по случаю Дня Воли. Ответ организаторы ожидают получить в ближайшее время.

Первая заявка на проведение акции была передана в Мингорисполком 6 января, но оппозиции ответили отказом. Официально — из-за неправильно оформленных документов.