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Достоинства и недостатки технического анализа на рынке Форекс
13.03.2017 13:32 — Новости Экономики | БДГ
Актуальность различных методов технического анализа существенно возросла с тех пор, как благодаря интернету упростился доступ на финансовые рынки, а многие источники исторических данных начали выкладывать в общий доступ информацию о состоянии рынков различных государств.
Но какими преимуществами и недостатками обладает данный тип анализа и стоит ли использовать его в своей практике? Давайте разберемся со всем по порядку.
Достоинства технического анализа
Недостатки технического анализа
Принципы технического анализа построены на неизменности человеческой природы, поэтому считается, что все рыночные модели должны повторяться. На деле же эта аксиома не всегда подтверждается.
Даже максимально точные расчеты не гарантируют
Эмоции – один из основных врагов технического аналитика и застраховаться от него не удается. Даже профессионалы валютного рынка Форекс часто попадают в ситуацию, когда действительность расходится с расчетами и далее попросту непонятно, как себя вести.
Основным условием технического анализа является достоверность и своевременность информации, но обеспечить выполнение этих условий удается не всегда.
Современные методы технического анализа построены на принципах статистических и математических концепций. В результате трейдер уже не способен обходиться без вычислительных способностей компьютерной техники и специализированного программного обеспечения. Однако аналитик должен иметь полное представление о том, как проводятся все расчеты на компьютерах.
Безусловно, технический анализ обладает определенным перечнем недостатков, но все же его репутация и эффективность остается весомым аргументом для любого трейдера на
понимание факта, что при выборе оптимального времени для входа на рынок и выхода из него результаты проведенного технического анализа будут более актуальными, нежели в случае с фундаментальным.
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Актуальность различных методов технического анализа существенно возросла с тех пор, как благодаря интернету упростился доступ на финансовые рынки, а многие...
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