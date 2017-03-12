Актуальность различных методов технического анализа существенно возросла с тех пор, как благодаря интернету упростился доступ на финансовые рынки, а многие источники исторических данных начали выкладывать в общий доступ информацию о состоянии рынков различных государств.

Но какими преимуществами и недостатками обладает данный тип анализа и стоит ли использовать его в своей практике? Давайте разберемся со всем по порядку.

Достоинства технического анализа

Количество методик технического анализа позволяет любому желающему подобрать для себя оптимальный вариант.

Методы технического анализа можно применять на различных инструментах и рынках.

Индекс Доу-Джонса рассчитывается с 1986 года, поэтому для аналитической работы можно выбирать временные периоды от часа до 100 лет.

Основные принципы технического анализа понятны даже новичкам.

В методах технического анализа предпочтение отдается точным данным, получаемым в режиме реального времени или с незначительной задержкой.

Недостатки технического анализа

Принципы технического анализа построены на неизменности человеческой природы, поэтому считается, что все рыночные модели должны повторяться. На деле же эта аксиома не всегда подтверждается.

Даже максимально точные расчеты не гарантируют 海外fx業者 достоверность полученного результата. Остается уповать лишь на определенную долю вероятности.

Эмоции – один из основных врагов технического аналитика и застраховаться от него не удается. Даже профессионалы валютного рынка Форекс часто попадают в ситуацию, когда действительность расходится с расчетами и далее попросту непонятно, как себя вести.

Основным условием технического анализа является достоверность и своевременность информации, но обеспечить выполнение этих условий удается не всегда.

Современные методы технического анализа построены на принципах статистических и математических концепций. В результате трейдер уже не способен обходиться без вычислительных способностей компьютерной техники и специализированного программного обеспечения. Однако аналитик должен иметь полное представление о том, как проводятся все расчеты на компьютерах.

Безусловно, технический анализ обладает определенным перечнем недостатков, но все же его репутация и эффективность остается весомым аргументом для любого трейдера на milton markets . Причин для этого можно выделить сразу несколько:

пример успехов со стороны других приверженцев технического анализа.

растущая в геометрической прогрессии производительность современных вычислительных машин.

актуальность краткосрочной торговли.

понимание факта, что при выборе оптимального времени для входа на рынок и выхода из него результаты проведенного технического анализа будут более актуальными, нежели в случае с фундаментальным.