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Курсы валют: евро подорожал более чем на копейку
13.03.2017 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Евро подорожал к белорусскому рублю в понедельник по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Нацбанк республики установил официальные курсы валют:
Таким образом, доллар и российский рубль на торгах 13 марта подешевели незначительно. Стоимость евро — напротив, изменилась достаточно заметно: более чем на полторы копейки. В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел на 0,12%.
В белорусских банках минимальный курс продажи доллара населению в понедельник составляет 1,9140 рубля, максимальный — 1,9250. Стоимость евро колеблется от 2,0330 до 2,0590, 100 российских рублей — от 3,2400 до 3,3100.
Ослабление белорусского и российского рублей в понедельник произошло на фоне падения цен на нефть: днем 13 марта баррель марки Brent торговался на уровне 51 доллара.
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Доллар США и российский рубль по итогам торгов в понедельник немного подешевели.
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