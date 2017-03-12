МИНСК, 13 мар — Sputnik. Евро подорожал к белорусскому рублю в понедельник по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Нацбанк республики установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,9122

Евро — 2,0456

100 российских рублей — 3,2353

Таким образом, доллар и российский рубль на торгах 13 марта подешевели незначительно. Стоимость евро — напротив, изменилась достаточно заметно: более чем на полторы копейки. В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел на 0,12%.

В белорусских банках минимальный курс продажи доллара населению в понедельник составляет 1,9140 рубля, максимальный — 1,9250. Стоимость евро колеблется от 2,0330 до 2,0590, 100 российских рублей — от 3,2400 до 3,3100.

Ослабление белорусского и российского рублей в понедельник произошло на фоне падения цен на нефть: днем 13 марта баррель марки Brent торговался на уровне 51 доллара.