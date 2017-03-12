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В Беларуси выбрали лучший интернет-банк

13.03.2017 13:35 — Новости Экономики | БДГ  
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В Беларуси определили лучший интернет-банк для населения. Первое место в области онлайн-обслуживания досталось Приорбанку. Таковы результаты проведенного в республике конкурса «Потребительский опыт-2016».

Приорбанк набрал в рейтинге наибольшее количество баллов среди всех банков – 92 из 100 возможных. На втором месте разместился Белинвестбанк (90 баллов), а третье место разделили между собой Беларусбанк и Белгазпромбанк, набрав по 87 очков. Всего же в ранжированный список по критерию онлайн-обслуживания вошел 21 банк.

Что интересно, за последний год качество интернет-банкинга в стране заметно выросло. Если раньше потребительское голосование давало лидерам рейтинга немногим более 60 баллов, то сейчас – свыше 90. Банки расширили возможности своих клиентов в интернете и сделали интерфейсы удобными и функциональными – всё это и изменило отношение к ним потребителей.

Лучшие интернет-банки выбирали методом «тайного покупателя». Причем для оценки использовали около 50 различных критериев – от простоты подключения до качества обратной связи.

В частности, интернет-банкинг Приорбанка выделили за удобство и оперативность – ответ на общий вопрос поступает в течение 14 секунд, а оплата услуг происходит в режиме реального времени. Кроме того, систему похвалили за отсутствие ошибок и возможность персонализировать главную страницу. Сыграло свою роль и большое число функций, включая автоплатежи, смена лимитов и открытие вклада в режиме онлайн.

Интернет-банкинг в Беларуси появился в 2004 году – первую онлайн-систему тогда запустил Приорбанк. Массовый интерес к ним возник после 2007 года в связи с созданием ЕРИП. На данный момент мобильный и интернет-банкинг используют около трети белорусов. В ближайшие годы их число должно вырасти почти вдвое. Стратегией развития цифрового банкинга предполагается, что к 2021 году системами дистанционного банковского обслуживания будут пользоваться не менее 60% клиентов банков.

 
 
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В Беларуси определили лучший интернет-банк для населения. Первое место в области онлайн-обслуживания досталось Приорбанку. Таковы результаты проведенного в...

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