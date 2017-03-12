Почти месяц средний уровень цен на вторичном рынке жилья оставался неизменным. По итогам минувшей недели этот самый продолжительный за последние 3 года период “полного ценового штиля” подошел к концу. Индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,2% и сейчас равняется 1171 $/м2.

На данный момент годовые темпы снижения цен составляют 3,9% - это самый низкий показатель за последние 132 недели.



