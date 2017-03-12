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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 марта 2017 года
13.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Почти месяц средний уровень цен на вторичном рынке жилья оставался неизменным. По итогам минувшей недели этот самый продолжительный за последние 3 года период “полного ценового штиля” подошел к концу.
На данный момент годовые темпы снижения цен составляют 3,9% - это самый низкий показатель за последние 132 недели.
Динамика цен на первичном рынке жилья белорусской столицы также была отрицательной. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,1% и составила 1135 $/м2.
Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках жилья последние полгода не выходит за пределы диапазона 25-40 $/м2.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
Впервые после периода новогодних и рождественских праздников сократилось предложение квартир. Само по себе сокращение было едва заметным (-0,1%), но это довольно символичное явление. В предыдущие годы пиковое число выставленных на продажу квартир наблюдалось именно в марте. Не исключено, что нынешний уровень предложения также близок к своему максимуму и в дальнейшем квартир на рынке будет становиться меньше.
За минувшие 7 дней прирасти сумело лишь количество 3-комнатных квартир (+0,3%). Квартир с одной и двумя комнатами стало меньше на 0,1% и 0,2%. У 4-комнатных квартир сокращение предложения было более ощутимым (-1%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 13 марта следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Впервые за три недели положительная ценовая динамика в разрезе комнат отсутствовала. Лишь у 2-комнатных квартир средний ценовой уровень остался неизменным, все остальные типы квартир закончили неделю с “минусом”. “Однушки” подешевели на едва различимые 0,1%, у 3- и 4-комнатных квартир скорость снижения была выше. Первые потеряли 0,4%, вторые – 0,6%.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 13 марта выглядит следующим образом:
Сразу 4 района столицы продемонстрировали нулевую динамику цен. К ним относятся Первомайский, Ленинский, Заводской и Московский. Центральный район стал единственным, где по итогам недели был отмечен рост цен (+0,9%). Среди оставшихся районов максимальное снижение цен наблюдалось в Партизанском районе (-0,6%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 693 $/м2 (+0,3%), Витебск – 557 $/м2 (-0,3%), Гомель – 581 $/м2 (+0,2%), Гродно – 698 $/м2 (+0,1%), Могилев – 583 $/м2 (-0,5%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и по-прежнему составляет 2 880 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,1% и составляет 1474 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,3% и составила 784 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 6 по 13 марта 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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