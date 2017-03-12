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Viber установит секретные чаты для обмена личной информацией
13.03.2017 14:17 — Новости Экономики | БДГ
Компания Viber планирует в рамках обновления до версии 6.7 представить новую функцию секретных чатов, которая наряду со сквозным шифрованием текстовых сообщений и звонков призвана повысить приватность общения и обеспечить дополнительный уровень контроля над перепиской.
Функция секретных чатов будет полезна в тех случаях, когда необходимо предпринять дополнительные меры безопасности помимо шифрования.
Мессенджер позволяет вести одновременно два чата с одним и тем же собеседником или группой, при этом один из чатов будет обычным, а второй – секретным. Пользователи смогут узнать, какой из этих двух чатов является секретным, по значку замка на иконке чата. Начало секретного чата из уже существующего обычного чата не приведет к удалению или замене обычного чата, а просто создаст отдельный чат.
Секретные чаты – это еще один способ, с помощью которого пользователи Viber могут свободно и безопасно общаться друг с другом.
* В обычных чатах Viber существует таймер самоуничтожения для отдельных сообщений, содержащих фотографии или видео, тогда как в секретных чатах предусмотрена возможность применить таймер самоуничтожения ко всем сообщениям, отправляемым в чат.
Пользователи могут
Справка
Viber является частью японской Rakuten Group. Viber позволяет людям по всему миру свободно общаться с близкими. Это одно из лидирующих приложений для свободного общения по всему миру. Более 800 миллионов уникальных пользователей в 193 странах используют Viber. В России аудитория Viber насчитывает 76 миллионов человек. Viber предоставляет пользователям безопасные и удобные инструменты для общения: личные сообщения, голосовые и видеозвонки, общие чаты, общение с брендами и публичными личностями в паблик чатах. Viber можно использовать на любых мобильных устройствах, планшетах или ПК: iPhone®, iPad®, Android™, Windows®, Mac OS и Linux.
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Компания Viber планирует в рамках обновления до версии 6.7 представить новую функцию секретных чатов, которая наряду со сквозным шифрованием текстовых сообщений и...
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