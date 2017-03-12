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Viber установит секретные чаты для обмена личной информацией

13.03.2017 14:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Компания Viber планирует в рамках обновления до версии 6.7 представить новую функцию секретных чатов, которая наряду со сквозным шифрованием текстовых сообщений и звонков призвана повысить приватность общения и обеспечить дополнительный уровень контроля над перепиской.

Функция секретных чатов будет полезна в тех случаях, когда необходимо предпринять дополнительные меры безопасности помимо шифрования.

  • В секретных чатах можно установить таймер самоуничтожения для всех сообщений, отправляемых в чат.
  • В секретных чатах отключена функция пересылки сообщений.
  • Если один из участников попытается сделать скриншот переписки, эта функция будет либо полностью недоступна, либо остальные участники немедленно получат сообщение об этом прямо в окне чата.
  • В то же время любая коммуникация пользователей по-прежнему защищена по технологии сквозного шифрования Viber и недоступна третьим лицам.

Мессенджер позволяет вести одновременно два чата с одним и тем же собеседником или группой, при этом один из чатов будет обычным, а второй – секретным. Пользователи смогут узнать, какой из этих двух чатов является секретным, по значку замка на иконке чата. Начало секретного чата из уже существующего обычного чата не приведет к удалению или замене обычного чата, а просто создаст отдельный чат.

Секретные чаты – это еще один способ, с помощью которого пользователи Viber могут свободно и безопасно общаться друг с другом.

* В обычных чатах Viber существует таймер самоуничтожения для отдельных сообщений, содержащих фотографии или видео, тогда как в секретных чатах предусмотрена возможность применить таймер самоуничтожения ко всем сообщениям, отправляемым в чат.

Пользователи могут скрыть свои секретные чаты и вновь обращаться к ним позднее, указав PIN-код. Для этого после создания секретного чата необходимо найти его в списке чатов, сделать свайп влево и нажать на кнопку "Скрыть".

Справка

Viber является частью японской Rakuten Group. Viber позволяет людям по всему миру свободно общаться с близкими. Это одно из лидирующих приложений для свободного общения по всему миру. Более 800 миллионов уникальных пользователей в 193 странах используют Viber. В России аудитория Viber насчитывает 76 миллионов человек. Viber предоставляет пользователям безопасные и удобные инструменты для общения: личные сообщения, голосовые и видеозвонки, общие чаты, общение с брендами и публичными личностями в паблик чатах. Viber можно использовать на любых мобильных устройствах, планшетах или ПК: iPhone®, iPad®, Android™, Windows®, Mac OS и Linux. 

 
 
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