Евросоюз призывает власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных в ходе акций протеста. Об этом заявила БелаПАН пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич, комментируя ситуацию с задержаниями и арестами в стране.

«Задержания и приговоры мирным демонстрантам, в том числе лидерам оппозиционных движений, находятся в противоречии с объявленной Беларусью политикой демократизации, — отметила она. — Европейский союз остается приверженным стабильному, демократическому и процветающему будущему Беларуси на благо ее народа и продолжит свою работу над этой целью. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных».

Акции против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» проводятся в разных городах Беларуси с февраля .

9 марта Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Игорю Шуневичу жестко реагировать на действия организаторов уличных акций против декрета № 3. «Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов», — сказал он. «Работать надо на предупреждение, я говорю это публично. И все те, которых мы выпустили из застенков за прошлые деяния, если они не поняли, их надо вернуть обратно», — заявил Лукашенко.

10 марта после акции в Молодечно были задержаны и осуждены на 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии лидеры правоцентристской коалиции Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский.

Несмотря на их аресты, 11 и 12 марта акции против декрета «о тунеядстве» прошли в пяти городах Беларуси — Пинске, Бобруйске, Бресте, Орше и Рогачеве. В Бобруйске и Орше акции оказались наиболее массовыми, на каждую из них собралось около 1.000 человек. В этих городах зафиксированы массовые задержания участников протестов, а также обыски и превентивные задержания местных активистов. В числе задержанных оказались 19 журналистов и блогеров, которые освещали акции.

По данным правозащитников, с 3 марта за участие в мирных акциях протеста в Беларуси было задержано более 70 человек.

13 марта в судах Орши, Бреста и Бобруйска проходят процессы над задержанными .

Официальных комментариев властей по поводу задержаний пока не последовало.