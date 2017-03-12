Министерство спорта и туризма Беларуси предлагает заинтересованным принять участие в обсуждении и доработке проекта указа, предусматривающего новые ограничения в сфере агроэкотуризма.

Так, документом, текст которого размещен на сайте министерства , предлагается ограничить 2018 годом срок действия нормы указа №372 об обеспечении льготного кредитования субъектов агроэкотуризма "Белагропромбанком".

Льготы для агроусадеб распространят на субъекты агроэкотуризма в курортных зонах, но из сферы действия указа исключат города районного подчинения с численностью населения до 20 тыс. человек и квартиры в жилых домах. Физлица, оказывающие услуги в сфере агроэкотуризма на дату официального опубликования указа – 1 января 2018 года, смогут осуществлять такую деятельность с использованием квартиры в жилом доме и в городах районного подчинения с численностью населения до 20 тыс. человек.

Также прописаны услуги, которые могут оказывать агроусадьбы: проведение презентаций, юбилеев, банкетов, предоставление комнат для размещения агроэкотуристов, обеспечение их питанием продукцией собственного производства, ознакомление туристов с природными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, народными традициями соответствующей местности, проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий, оказание услуг бань, саун и душевых, катание на животных (кроме диких) и гужевом транспорте, предоставление инвентаря для спорта и отдыха, транспортное обслуживание агроэкотуристов.

Деятельность субъектов агроэкотуризма не будет являться предпринимательской. Они смогут возводить на земельных участках, предоставленных им для строительства жилого дома, гостевые домики для временного пребывания, которые при этом нельзя включить в жилищный фонд.

До начала работы агроусадьбы обяжут уплатить сбор и направить письменное уведомление с указанием даты начала работы в райисполком. Форму уведомления утвердит Минспорта. Райисполкомы в течение 5 рабочих дней после получения уведомления будут направлять его копию в налоговый орган. При прекращении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма владельцы направляют в соответствующий райисполком письменное уведомление. Договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма владельцы агроусадеб будут хранить не менее трех лет после проведения проверки налоговой.

Замечания по проекту указа можно направить до 15 марта на адрес tourism@mst.gov.by с пометкой "Указ по агроэкотуризму" или обращаться по телефону (017) 200 46 82.

Напомним, что ранее Министерство спорта и туризма предлагало внести изменения и дополнения в указ от 2 июня 2006 года №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». В проекте указа шла речь о том, что услуги, которые предлагают агроэкоусадьбы следует детализировать. МНС с этим согласилось, так как владельцы агроусадеб стали предоставлять клиентам услуги (проводят банкеты, свадьбы и иные мероприятия), которые в Беларуси традиционно не имеют никаких налоговых льгот.