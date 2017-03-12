Экономические власти России предлагают провести ненефтегазовый налоговый маневр, снизив страховые взносы с 30% до 22% и одновременно повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 22%. Об этом сегодня заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин предлагал схему «21/21».



Антон Силуанов. Фото: Андрей Гордеев/Ведомости

Рост ставки по страховым взносам приводит к увеличению теневого сектора в экономике, заявил Силуанов. По словам министра, нужно двигаться в «обратном направлении» и снизить ставку страховых взносов при одновременном повышении ставки НДС.

«Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, с тем чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22%-ной ставкой по налогу на добавленную стоимость», — сказал министр (цитата по РБК ).

«Мы видим, что чем больше мы повышаем ставку по страховым взносам, тем больше мы видим рост теневого сектора. Поэтому мы считаем, что здесь надо пойти в обратном направлении: наоборот, снизить эту тяжелую нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Она у нас одна из самых высоких среди стран не только с развивающейся экономикой, но и с развитыми экономиками», — пояснил Силуанов.

Он также добавил, что Минфин предлагает сохранить льготы по уплате НДС для отдельных отраслей. «По НДС мы предлагаем сохранить преференции по НДС для отдельных отраслей — сельское хозяйство, медицина, образование, финансовый сектор. Единственное, для кого это может дать дополнительную нагрузку — это те отрасли, которые сегодня работают всерую, которые показывают меньше выручки, которые не платят налоги», — резюмировал Силуанов.

По расчетам его ведомства, увеличение НДС приведет к разовому «вкладу в инфляцию» на уровне 2%.

Изменения в налоговой системе России могут вступить в силу с 2019 года.

В настоящее время в Беларуси НДС составляет 20%, а взносы в ФСЗН — 34%. Ранее белорусские бизнес-союзы неоднократно предлагали снизить эти параметры до уровня российских. В Министерстве финансов Беларуси считали идею экономически необоснованной из-за различий в структурах экономик.