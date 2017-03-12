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В России подумывают о повышении НДС и снижении налога на труд до 22%

13.03.2017 15:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Экономические власти России предлагают провести ненефтегазовый налоговый маневр, снизив страховые взносы с 30% до 22% и одновременно повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 22%. Об этом сегодня заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин предлагал схему «21/21».


Антон Силуанов. Фото: Андрей Гордеев/Ведомости

Рост ставки по страховым взносам приводит к увеличению теневого сектора в экономике, заявил Силуанов. По словам министра, нужно двигаться в «обратном направлении» и снизить ставку страховых взносов при одновременном повышении ставки НДС.

«Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, с тем чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22%-ной ставкой по налогу на добавленную стоимость», — сказал министр (цитата по РБК).

«Мы видим, что чем больше мы повышаем ставку по страховым взносам, тем больше мы видим рост теневого сектора. Поэтому мы считаем, что здесь надо пойти в обратном направлении: наоборот, снизить эту тяжелую нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Она у нас одна из самых высоких среди стран не только с развивающейся экономикой, но и с развитыми экономиками», — пояснил Силуанов.

Он также добавил, что Минфин предлагает сохранить льготы по уплате НДС для отдельных отраслей. «По НДС мы предлагаем сохранить преференции по НДС для отдельных отраслей — сельское хозяйство, медицина, образование, финансовый сектор. Единственное, для кого это может дать дополнительную нагрузку — это те отрасли, которые сегодня работают всерую, которые показывают меньше выручки, которые не платят налоги», — резюмировал Силуанов.

По расчетам его ведомства, увеличение НДС приведет к разовому «вкладу в инфляцию» на уровне 2%.

Изменения в налоговой системе России могут вступить в силу с 2019 года.

В настоящее время в Беларуси НДС составляет 20%, а взносы в ФСЗН — 34%. Ранее белорусские бизнес-союзы неоднократно предлагали снизить эти параметры до уровня российских. В Министерстве финансов Беларуси считали идею экономически необоснованной из-за различий в структурах экономик.

 
 
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Экономические власти России предлагают провести ненефтегазовый налоговый маневр, снизив страховые взносы с 30% до 22% и одновременно повысить ставку налога на...

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