Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать в Беларуси совет по развитию IT-технологий, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: president.gov.by

«Оговаривалась идея создания совета, в который могут войти и государственные служащие, ответственные за принятие тех или иных решений (особенно регуляторной нормативной базы), и инвесторы, которые работают в сфере высоких технологий, и ученые», — отметил помощник президента Всеволод Янчевский.

По его словам, на соответствующей площадке могли бы оперативно обсуждаться новые идеи. «И, главное (обсуждать на площадке совета. — Прим. БЕЛТА), что должно сделать государство, чтобы результаты были еще лучше. Чтобы оперативно снимать любые возникающие барьеры», — сказал помощник президента.

Всеволод Янчевский отметил, что одна из существенных проблем для сферы высоких технологий заключается в том, что из-за стремительного развития этого направления в Беларуси и мире в целом за соответствующими процессами не всегда успевает законодательная база.

«С этой проблемой сталкиваются очень многие страны мира. Нужно оперативно очень быстро адаптировать нормы под достижения научно-технического прогресса. И здесь очень желательно, чтобы мы как минимум шли в ногу. А если где-то будем опережать, это вообще замечательно», — заявил помощник президента.

Инвестор Михаил Гуцериев в свою очередь подчеркнул, что совет по развитию IT-технологий будет конкретно заниматься привлечением инвестиций и инвесторов в Беларусь. «Это создание компаний здесь, обучение кадров, производство продуктов на территории Беларуси. Такая сегодня поставлена задача Президентом, и в течение 2−3 месяцев мы будем заниматься подготовкой этих документов», — добавил он.