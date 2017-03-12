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КГБ продолжает расследование уголовного дела в отношении трех крупных банкиров

13.03.2017 16:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Комитетом госбезопасности продолжается расследование уголовного дела в отношении трех бывших высокопоставленных банковских служащих. Данную информацию TUT.BY сообщил пресс-секретарь КГБ Дмитрий Побяржин.

«Следствие продолжается. Они находятся под стражей», — сказал Побяржин, комментируя информацию о судьбе бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика, бывшего исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика и экс-руководителя Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева.

Ранее КГБ подтверждал лишь задержание Господарика. По информации силовиков, банкир был задержан в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. В отношении Господарика возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 430 (получение взятки). Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что реальные суммы, получаемые топ-менеджером Беларусбанка в качестве взяток, «намного больше».

Спустя месяц появилась информация о задержании Анатолия Боговика и Геннадия Зубарева. Но до сих пор эта информация официально не подтверждалась. Боговик до того как в 2014 году стал исполнительным директором банка, много лет возглавлял расчетный центр банковских пластиковых карт Беларусбанка.

Геннадий Зубарев длительное время работал в Беларусбанке. Он был начальником отдела банковских карт и директором расчетного центра пластиковых карт. В 2002 году Зубарева назначили гендиректором «Банковского процессингового центра», а его место в Беларусбанке занял Боговик. По информации TUT.BY, задержания связаны с «откатами» при поставках банковского оборудования.

 
 
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