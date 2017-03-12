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КГБ продолжает расследование уголовного дела в отношении трех крупных банкиров
13.03.2017 16:30 — Новости Экономики | Tut.by
Комитетом госбезопасности продолжается расследование уголовного дела в отношении трех бывших высокопоставленных банковских служащих. Данную информацию TUT.BY сообщил пресс-секретарь КГБ Дмитрий Побяржин.
«Следствие продолжается. Они находятся под стражей», — сказал Побяржин, комментируя информацию о судьбе бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика, бывшего исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика и экс-руководителя Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева.
Ранее КГБ подтверждал
Спустя месяц появилась информация о задержании
Геннадий Зубарев длительное время работал в Беларусбанке. Он был начальником отдела банковских карт и директором расчетного центра пластиковых карт. В 2002 году Зубарева назначили гендиректором «Банковского процессингового центра», а его место в Беларусбанке занял Боговик. По информации TUT.BY, задержания связаны с «откатами» при поставках банковского оборудования.
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Ранее КГБ подтверждал лишь задержание Господарика.
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