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Лукашенко, Прокопеня и Гуцериев обсудили вопросы IT-бизнеса в Беларуси
13.03.2017 17:11 — Новости Экономики | БДГ
Белорусский руководитель обещал поддержку отечественному IT-бизнесу, потребовав взамен "прозрачность и законность" деятельности.
13 марта Лукашенко посетил офисы ООО "Бануба Девелопмент" и ООО "И-Экс-Пи Кэпитал".
Инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев рассказали о перспективных разработках, в частности, о проектах в области дополненной реальности и искусственного интеллекта.
"Мы говорим о том, что Беларусь необходимо сделать IT-страной. Здесь надо производить продукт, чтобы Беларусь стала одним из мировых IT-центров. И это можно сделать. Нужны незначительные изменения в законодательство. Речь идет о том, чтобы превратить Беларусь в источник производства новых технологий", - отметил Михаил Гуцериев.
Сейчас белорусская IT-сфера работает по схеме аутсорсинга, выполняя заказы для зарубежных компаний, получая лишь малую долю прибыли. Поэтому ставится задача развивать новые перспективные направления, которые дополнительно будут способствовать как притоку в страну инвестиций, так и созданию высокоэффективных рабочих мест.
IT-сфера хотела бы получить доступ на ведущие мировые площадки рекламы, потому что нагромождение бюрократических процедур тормозит процесс в Беларуси. "Не вопрос. Это нам даже в плюс будет. Мы благодаря вам заставим других уйти от этого бумаготворчества. Это только приветствуется, и мы вас будем за это благодарить. Это дело правительства, которое вместе с Национальным банком должны упрощать, что мы, кстати, сейчас и делаем", -
На встрече с бизнесменами Лукашенко не преминул упомянуть о
Справка
Виктор Прокопеня - основатель инвестиционной компании VP Capital, руководил компанией Viaden Media - одним из крупнейших мировых производителей приложений для iPhone и iPad. Компания разработала более 100 мобильных приложений, многие из которых находились на первых местах по количеству скачиваний в App Store. В 2012 г. продал компанию Viaden Media за несколько миллионов долларов израильскому миллиардеру Тедди Саги.
Виктор Прокопеня -
22 января 2017 года
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Белорусский руководитель обещал поддержку отечественному IT-бизнесу, потребовав взамен "прозрачность и законность" деятельности. 13 марта Лукашенко посетил офисы...
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