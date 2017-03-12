Белорусский руководитель обещал поддержку отечественному IT-бизнесу, потребовав взамен "прозрачность и законность" деятельности.

13 марта Лукашенко посетил офисы ООО "Бануба Девелопмент" и ООО "И-Экс-Пи Кэпитал".

Инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев рассказали о перспективных разработках, в частности, о проектах в области дополненной реальности и искусственного интеллекта.

"Мы говорим о том, что Беларусь необходимо сделать IT-страной. Здесь надо производить продукт, чтобы Беларусь стала одним из мировых IT-центров. И это можно сделать. Нужны незначительные изменения в законодательство. Речь идет о том, чтобы превратить Беларусь в источник производства новых технологий", - отметил Михаил Гуцериев.

Сейчас белорусская IT-сфера работает по схеме аутсорсинга, выполняя заказы для зарубежных компаний, получая лишь малую долю прибыли. Поэтому ставится задача развивать новые перспективные направления, которые дополнительно будут способствовать как притоку в страну инвестиций, так и созданию высокоэффективных рабочих мест.

IT-сфера хотела бы получить доступ на ведущие мировые площадки рекламы, потому что нагромождение бюрократических процедур тормозит процесс в Беларуси. "Не вопрос. Это нам даже в плюс будет. Мы благодаря вам заставим других уйти от этого бумаготворчества. Это только приветствуется, и мы вас будем за это благодарить. Это дело правительства, которое вместе с Национальным банком должны упрощать, что мы, кстати, сейчас и делаем", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

На встрече с бизнесменами Лукашенко не преминул упомянуть о борьбе с "тунеядцами" . "Дело не в тунеядцах, а в том, чтобы вывести из тени людей. Теневая экономика - это будущая криминальная экономика", - заявил Лукашенко.

Справка

Виктор Прокопеня - основатель инвестиционной компании VP Capital, руководил компанией Viaden Media - одним из крупнейших мировых производителей приложений для iPhone и iPad. Компания разработала более 100 мобильных приложений, многие из которых находились на первых местах по количеству скачиваний в App Store. В 2012 г. продал компанию Viaden Media за несколько миллионов долларов израильскому миллиардеру Тедди Саги.

Виктор Прокопеня - один из наиболее успешных и влиятельных предпринимателей Беларуси. Неоднократно выигрывал престижный конкурс "Лучший предприниматель года в Беларуси".

22 января 2017 года объявлено , что стартап Banuba, разрабатывающий мобильные приложения на основе технологий дополненной реальности (AR, augmented reality), получит финансовую поддержку от инвестиционного фонда Larnabel Ventures, основанного семьей Гуцериевых, и инвестиционной компании VP Capital, основанной Виктором Прокопеней.