Глава государства Александр Лукашенко в Минске посетил офисы IT-компаний, где речь шла о будущем развитии в стране сферы высоких технологий и превращении Беларуси как минимум в регионального лидера по данному направлению. О принятых решениях журналистам рассказали помощник президента Беларуси Всеволод Янчевский, а также инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев, передает корреспондент БЕЛТА.



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По словам Всеволода Янчевского, Беларусь действительно движется к тому, чтобы стать IT-страной. «У нас для этого есть все предпосылки — очень много талантливых людей, в нашей стране рождаются замечательные идеи. И, я абсолютно уверен, здесь будет действительно прорыв. Не будем говорить мировых, но я уверен в том, что Беларусь будет региональным лидером, лидером в Восточной Европе. Мы увидим это в самое ближайшее время», — заявил он.

Помощник президента подчеркнул, что достижения Беларуси в IT-сфере уже широко известны за рубежом, но в настоящее время действительно созрел момент для перехода сферы высоких технологий на новый этап.

«Сегодня состоялся очень интересный диалог между главой государства и теми людьми — инвесторами и программистами, кто непосредственно делает новые продукты, развивает высокие технологии», — отметил Всеволод Янчевский.

Он подчеркнул, что является сторонником такого прямого диалога, и отметил глубокое понимание главой государства всех проблемных вопросов в IT-сфере. «Все знают, что IT-отрасль всегда поддерживалась государством и президентом. Эта поддержка не только будет сохранена, но и расширена, — сказал помощник президента. — Вполне вероятно, будут приняты принципиальные и существенные решения для того, чтобы в нашу страну могли прийти венчурные фонды, чтобы семимильными шагами могла развиваться продуктовая модель».

Всеволод Янчевский при этом особо отметил, что все преференции и поддержка для IT-компаний, которые в настоящее время работают в Беларуси по другим моделям, например аутсорсинга, будут безусловно сохранены.

«По сути, дается полный зеленый свет развитию IT-отрасли, сферы высоких технологий, приходу иностранного капитала, ноу-хау», — подчеркнул помощник президента.

Он добавил, что в ближайшее время с участием всех заинтересованных сторон будет сформирован серьезный пакет предложений, который будет вынесен на уровень главы государства. «И я абсолютно уверен, что решения (причем решения я бы даже сказал революционные) президентом будут приняты очень оперативно», — сказал Всеволод Янчевский.

В хороших перспективах развития данной сферы в Беларуси уверен и инвестор Виктор Прокопеня. «Думаю, что сегодняшний день войдет в историю как день большого перелома в развитии IT в Беларуси. Президент полностью поддержал идею создания в Беларуси IT-страны. Это включает в себя большое количество существенных изменений в законодательстве и его совершенствование», — отметил инвестор.

По его словам, ожидаются решения по поддержке продуктовой модели в IT-бизнесе, венчурных фондов и создание для них необходимой регуляторной среды, поддержка образования.

«В современном мире, и особенно для продуктовых компаний, требуется большое количество разных специалистов. Не только технических, но также людей, которые занимаются маркетингом, дизайном продуктов, другими составляющими», — сказал Виктор Прокопеня.

После состоявшейся встречи с главой государства инвестор особо отметил высказанную готовность Александра Лукашенко поддержать необходимые изменения. В качестве примера одного из проблемных моментов Виктор Прокопеня рассказал о трудностях с размещением рекламы на крупных мировых площадках. Для этого по белорусскому законодательству требуется соблюдение сложных бюрократических процедур, что отнюдь не способствует эффективному ведению бизнеса.

«Из Беларуси сегодня купить рекламу на „Фейсбуке“ представляется очень сложным процессом. Сегодняшний декрет о Парке высоких технологий поддерживает только продажу программного обеспечения. Он не поддерживает модель заработка на рекламе, когда передача программного обеспечения происходит бесплатно», — рассказал инвестор.

Он подчеркнул, что на встрече обсуждался целый ряд необходимых изменений. «Очень рад тому, что государство будет продолжать и дальше поддержку бизнеса в IT-сфере. И очень рад, что Беларусь сможет перейти на новую ступень развития — создавать больше продуктовых компаний и быть еще более узнаваемой во всем мире», — добавил Виктор Прокопеня.

Инвестор Михаил Гуцериев считает, что состоявшееся обсуждение и принятые решения открывают большие перспективы для развития отрасли. «То, что мы делаем, востребовано и полностью поддерживается руководством государства», — заявил он. По словам инвестора, первый этап в развитии IT-сферы в Беларуси в последние годы был успешно реализован. «Сегодня речь идет о втором шаге — о принятии дополнительных нормативных актов, что позволит сделать сегодняшнюю Беларусь одной из наиболее продвинутых стран в мире по развитию IT-технологий», — сказал Михаил Гуцериев.