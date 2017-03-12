﻿ НАТО пригласили наблюдать за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017". 21.by
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НАТО пригласили наблюдать за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017"

13.03.2017 18:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пригласила альянс наблюдать за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017», передает РИА Новости. Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО следит за подготовкой этих маневров.


Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи НАТО — Россия. Фото: пресс-служба альянса

«Я приветствую предложение со стороны России посетить и наблюдать за учениями Запад-2017, и ожидаю, что Россия будет полностью соответствовать своим международным обязательствам в соответствии с Венским документом», — сказал он.

В начале марта командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал Россию открыть главные военные учения в этом году — «Запад-2017» — для наблюдателей, чтобы «успокоить опасения своих соседей».

В середине февраля Столтенберг заявлял, НАТО обращает «некоторое внимание на военные учения, включая учения «Запад». По его словам, это попытка организовать каналы коммуникации между военными, чтобы добиться большей предсказуемости в связи с такими учениями, как «Запад-2017».

Недавно президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что запланированные российско-белорусские учения «Запад-2017» демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом.

По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например о скорости принятия решений в НАТО.

В Литве также отметили, что военные учения «Запад-2017», по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы.

Учения пройдут в сентябре этого года сразу на нескольких полигонах Беларуси и России. При разработке замысла и сценария учений будет учтена ситуация, связанная с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства. Кроме того, военнослужащие отработают задачи по планированию, управлению и применению группировки войск.

 
 
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