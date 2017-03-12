|
НАТО пригласили наблюдать за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017"
13.03.2017 18:00 — Новости Экономики | Tut.by
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пригласила альянс наблюдать за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017», передает
«Я приветствую предложение со стороны России посетить и наблюдать за учениями Запад-2017, и ожидаю, что Россия будет полностью соответствовать своим международным обязательствам в соответствии с Венским документом», — сказал он.
В начале марта командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал Россию открыть главные военные учения в этом году — «Запад-2017» — для наблюдателей, чтобы «успокоить опасения своих соседей».
В середине февраля Столтенберг
Недавно президент Литвы Даля Грибаускайте
По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например о скорости принятия решений в НАТО.
В Литве также отметили, что военные учения «Запад-2017», по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы.
Учения пройдут в сентябре этого года сразу на нескольких полигонах Беларуси и России. При разработке замысла и сценария учений будет учтена ситуация, связанная с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства. Кроме того, военнослужащие отработают задачи по планированию, управлению и применению группировки войск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я приветствую предложение со стороны России посетить и наблюдать за учениями Запад-2017, и ожидаю, что Россия будет соответствовать международным обязательствам", -...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии