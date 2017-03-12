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Матюшевский предостерег ЕБРР от скоропалительной приватизации

13.03.2017 18:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Первый вице-премьер Василий Матюшевский предостерег руководство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от скоропалительных решений по предприватизационной подготовке белорусских госпредприятий. Об этом он заявил 13 марта на встрече с делегацией ЕБРР во главе с первым вице-президентом Филом Беннеттом, сообщает пресс-служба правительства.


Фото: пресс-служба правительства Беларуси

Матюшевский выразил уверенность, что после утверждения новой Стратегии на 2016−2019 годы и снятия «калиброванного» подхода возможности банка «в значительной степени расширяются». Показательным примером первый вице-премьер назвал проект по предприватизации Белинвестбанка. «Я хочу здесь отметить важность реализации всех намеченных планов. Правительством поступательно принимаются меры для реализации меморандума о взаимопонимании. Мы уже провели значительную работу по передаче части активов, связанных с кредитованием государственных программ. Активно ведется работа по передаче оставшейся части активов. Сейчас ведутся работы по предоставлению ЕБРР субординированного кредита ОАО „Белинвестбанк“ в размере 50 млн евро», — отметил Матюшевский.

Что касается взаимодействия в рамках предприватизационной поддержки государственных организаций, то, по словам Василия Матюшевского, необходимо взвешенно и конструктивно оценить результаты. «Особо хочу отметить, что совместная работа именно по предприватизационной поддержке показывает большое доверие к ЕБРР со стороны правительства. Особую важность в такой ситуации приобретает последовательность и стратегическая направленность и недопущение принятия скоропалительных решений, которые, в свою очередь, могут нанести вред в целом проводимой работе», — сказал первый вице-премьер.

Ранее сообщалось, что ЕБРР помимо Белинвестбанка рассматривал возможность подготовки к приватизации Банка Москва-Минск, «Мостовдрева», Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения и пивзавода «Крынiца».

Новая стратегия ЕБРР для Беларуси была утверждена в сентябре 2016 года. Она предусматривает поддержку правительства по проведению конкретных реформ инвестициями и технической помощью для развития частного сектора, содействия приватизации, повышения устойчивости общественной инфраструктуры на основе коммерческих решений.

 
Теги: Минск
 
 
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Что касается взаимодействия в рамках предприватизационной поддержки государственных организаций, то по словам Василия Матюшевского, необходимо взвешенно и...

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