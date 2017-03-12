В суде Центрального района Гомеля 13 марта рассмотрены административные протоколы в отношении Виктора Рубцова и Максима Филиповича — участников «Марша нетунеядцев», который прошел в областном центре 19 февраля.

Как сообщал БелаПАН, активист независимого профсоюза РЭП, сын бывшего политзаключенного и политэмигранта Юрия Рубцова Виктор Рубцов был наказан 14 сутками ареста. Он не явился в суд, попросив перенести заседание: СМС-сообщение из суда с информацией о рассмотрении дела он получил за несколько часов до заседания. Протокол был рассмотрен в отсутствие активиста.

Сегодня же в суд вызвали известного гомельского видеоблогера Максима Филиповича. Он не явился на заседание, и судья Александр Пискунов рассмотрел дело без участия блогера, объявив: «Филипович достоверно знал о судебном заседании, ходатайства об отложении дела от него не поступало, дело будет рассматриваться в его отсутствие». Судья вынес решение об аресте Филиповича на 13 суток.

Рассмотрение аналогичных протоколов в отношении еще нескольких гомельских активистов планируется 17 марта.

11 марта Филипович снимал акцию протеста в Пинске (Брестская область). Блогера пытались задержать неизвестные, но за него вступились участники мероприятия.