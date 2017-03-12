В понедельник, 13 марта, в Орше и Бобруйске прошли суды над активистами и журналистами, которые были задержаны после прошедших накануне «Маршей нетунеядцев». Также судебные заседания состоялись в Бресте и Гомеле.



«Марш нетунеядцев» в Орше 12 марта. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

К брестской акции 12 марта присоединилось около 100 участников. 13 марта в суде Ленинского района Бреста рассмотрели административные дела в отношении трех участников третьего «Марша нетунеядцев», который прошел 5 марта в областном центре.





Молодые люди участвовали в акции в рядах анархистов и 6 марта уже были осуждены на 5 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. 10 марта, когда они должны были выйти из изолятора временного содержания, молодых людей задержали в здании Ленинского РОВД и составили протоколы за мелкое хулиганство.

13 марта прошли суды над видеоблогерами Сергеем Петрухиным и Дмитрием Горбуновым , которые освещали «Марши нетунеядцев» в Бресте, Пинске, а также последующие суды над участниками несанкционированных мероприятий. На первом заседании обвиняемые попросили обеспечить им право на защиту. Суд перенесли на 14 марта.

Также сегодня оштрафовали на 10 базовых величин (230 рублей) местного активиста гражданской кампании «Говори правду» Данила Полянского за участие в «Марше нетунеядцев» 26 февраля.

В Орше на акцию против налога на тунеядство 12 марта вышло более тысячи человек. 13 марта за участие в несанкционированном митинге судили корреспондента «Радыё Свабода» Галину Абакунчик и корреспондента телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву (Бахвалову), а также оппозиционного политика Павла Северинца.





В отношении Галины Абакунчик и Екатерины Бахваловой составлены административные протоколы за неповиновение сотрудникам милиции. Ночь они, как и задержанные активисты, провели в изоляторе временного содержания.

Представитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий рассказал TUT.BY, что всего 12 марта задерживались 19 представителей прессы. Кого-то отпустили после проверки документов. Он также отметил, что количество задержаний очень велико — для сравнения, за весь 2016 год были задержаны 13 журналистов.

Местный активист, редактор сайта orshatut.by Виктор Андреев, которому вменялось участие в несанкционированном митинге, получил 13 суток административного ареста.

Еще одного участника акции — Виктора Михасева задержали у собственного дома. Его обвинили в нарушении статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). Подписывать протокол в отделении милиции он отказался, в суде свою вину признал частично. Мужчину оштрафовали на 30 базовых величин (690 рублей).

Представитель БХК Василий Береснёв заявил, что принял участие в акции «потому что все надоело». Береснёв отметил, что люди выступают категорически против декрета, в Орше по этому поводу собрано 4 тысячи подписей. Судья вынес решение — 14 суток административного ареста.

Журналистка «Радыё Свабода» Галина Абакунчик в суде заявила, что не понимает, какую опасность она представляла для общества, чтобы ее нужно было изолировать на сутки. Судья принял решение оштрафовать журналистку на 25 базовых величин (575 рублей).

Активиста из Горок и бывшего кандидата в депутаты Андрея Юркова наказали 2 сутками административного ареста.

Журналистку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву обвинили в нарушении статьи 22.9 КоАП (Нарушение законодательства о средствах массовой информации). Как было озвучено в суде, Екатерина Андреева (Бахвалова) изготовляла и распространяла продукцию незарегистрированным СМИ; при задержании в здании РУВД отказалась прекратить видеосъемку, чем оказала неповиновение.

Журналистка пояснила, что взяла технику у оператора, которого задержала милиция, когда собиралась выключить трансляцию — задержали ее саму. В итоге оказалась в камере с техникой. Свидетелем выступил начальник оперативно-дежурной службы Оршанского РОВД Чернявский Виталий Владимирович. По его словам, журналистка в течение 5 минут не выполняла законных требований прекратить трансляцию. Однако после просмотра видео задержания журналистов выяснилось, что с момента требования прекращения трансляции до ее выключения прошло около 1 минуты.

Суд оштрафовал журналистку на 30 базовых величин — 25 базовых за невыполнение требований сотрудников милиции и 5 базовых за работу на «Белсат».

Белорусская ассоциация журналистов выразила протест в связи с массовыми задержаниями журналистов и действиями сотрудников силовых ведомств в отношении работников СМИ. «Сотрудники милиции препятствовали журналистской деятельности на различных основаниях, однако очевидной их целью было помешать получению и распространению журналистами информации о том, что происходит», — заявили в БАЖ. В организации напомнили, что журналист имеет право присутствовать на массовых мероприятиях, в местах общественно значимых событий и передавать информацию. При этом под журналистами законодательство о СМИ подразумевает не только штатных сотрудников редакций, но и других лиц, занимающихся сбором, редактированием и подготовкой информационных сообщений и материалов для СМИ. «Привлечение журналиста к ответственности за добросовестное выполнение им своих профессиональных обязанностей недопустимо», — отмечают в БАЖ.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец до начала заседания заявил, что не рассчитывает на штраф и ожидает получить арест.

Судья предупредила, что процесс будет вестись на русском языке. Северинец заявил отвод судье, мотивируя это тем, что в Беларуси нет справедливых судов, и потребовал рассмотрения дела на белорусском языке. Оба ходатайства были отклонены. Павел Северинец заявил, что имеет право на мирный протест, и свою вину не признает.

За организацию массового мероприятия Павлу Северинцу дали 15 суток ареста, судья посчитала, что его вина доказана полностью.

13 марта в суде Центрального района Гомеля рассмотрели административные протоколы в отношении Виктора Рубцова и Максима Филиповича, которые участвовали в «Марше нетунеядцев» 19 февраля. Видеоблогер Филипович также снимал акцию в Пинске 11 марта, тогда его пытались задержать неизвестные, но отбили митингующие.

Виктор Рубцов не явился в суд, он просил перенести заседание, т. к информацию о рассмотрении дела получил за несколько часов до заседания. Протокол рассмотрели в отсутствие активиста, мужчина получил 14 суток ареста.

Максим Филипович также не явился на заседание, дело суд рассмотрел без участия блогера. Судья вынес решение об аресте Филиповича на 13 суток.

В Бобруйске на протестную акцию 12 марта пришли около 700 человек. Это был второй митинг, первый прошел 26 февраля. Накануне «Марша нетунеядцев» в городе задержали активистов , которые, предположительно, расклеивали листовки, призывающие горожан принять участие в акции. Всех их судили 13 марта по статье «Мелкое хулиганство».





Режиссер Максим Буйницкий подал ходатайство о том, чтобы ему предоставили защитника, поэтому рассмотрение его дела перенесли на 16 марта. Против него возбуждено уголовное дело.

Ольга Авдейчик покинула суд вместе с родителями, комментировать постановление суда не стала. Ей дали штраф в 2 базовых величины — 46 рублей.

Алексей Романов, учащийся медколледжа, подал ходатайство о том, чтобы в суд был вызван свидетелем Максим Буйницкий. Алексей говорит, что его задержали в 1.05 11 марта за расклеивание листовок. В суде, по его словам, о листовках речь не шла, его обвинили в том, что «размахивал руками и громко кричал».

Максиму Лубинскому дали 5 суток ареста.