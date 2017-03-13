Активистов оппозиции из Гомеля и журналиста вызывают 14 марта в Советский и Железнодорожный РОВД. Вероятно, их будут привлекать к ответственности за участие в «Марше нетунеядцев», который прошел 12 марта в Рогачеве .



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Вам надлежит явиться 14 марта в Железнодорожный РОВД Гомеля в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс» — смс-сообщение такого содержания получил 13 марта активист ОГП Владимир Непомнящих.

«Да, я был в Рогачеве 12 марта, чтобы поддержать людей, которые протестуют против дебильных декретов и указов главного хоккеиста страны», — заявил БелаПАН Непомнящих.

Как сообщает правозащитник Леонид Судаленко, в Советский РОВД Гомеля на 14 марта вызваны правозащитник Анатолий Поплавный, общественные активистки Наталья Щукина и Алла Романчик, а также журналист Евгений Меркис.

В «Марше нетунеядцев», который прошел в Рогачеве 12 марта, приняли участие, по разным оценкам, от 300 до 400 человек.

Рогачевская районная газета «Свабоднае слова» 13 марта сообщила, что в акции приняли участие 150 человек. «Значительную часть протестующих составляли представители прессы, приехавшие из других городов активисты оппозиции и просто зеваки. Организаторы акции начали раздавать оппозиционную прессу, плакаты и бело-красно-белые флажки. Пытаясь как-то расшевелить собравшихся зевак, приехавшие в Рогачев оппозиционеры попробовали скандировать протестные речевки, но их попытки не были поддержаны горожанами», — заявило местное издание.

13 марта в Гомеле заочно были приговорены к административному аресту Виктор Рубцов и Максим Филипович — участники акции «Марш нетунеядцев», которая прошла в областном центре 19 февраля. Рубцов получил 14 суток ареста, Филипович — 13.