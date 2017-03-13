В Минске с визитом 13−14 марта по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Германией находится делегация Министерства иностранных дел ФРГ во главе с государственным министром МИД по делам Европы Михаэлем Ротом. Он встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, принял участие в открытии передвижной выставки «Лагерь смерти Тростенец. История и память».





«Мы не хотим возвращения к временам санкций, но со стороны как Евросоюза, так и Германии существует абсолютно четкое ожидание, что именно сейчас, в важной фазе наших отношений, в Беларуси не должно быть отката назад в плане демократии и прав человека», — заявил государственный министр МИД ФРГ по делам Европы Михаэль Рот в интервью БелаПАН и Белорусскому радио.

Министр подчеркнул, что предпосылкой для снятия санкций в феврале 2016 года было «достижение определенного прогресса в области демократии, прав человека, независимой юстиции и СМИ, в первую очередь свободы мнений».

«Поэтому мы очень сильно озабочены теми событиями, которые происходят сейчас, — сказал Рот. — Мы ожидаем, что в стране будет такая ситуация, чтобы граждане могли свободно и без страха выражать свое мнение. Мы также ожидаем незамедлительного освобождения арестованных».

Рот отметил, что в Германии положительно восприняли принятие Беларусью осенью прошлого года Национального плана по правам человека на 2016−2019 годы. «На бумаге было достигнуто многое. Теперь это нужно претворить в жизнь в интересах всего белорусского народа», — сказал дипломат.

Он отметил, что Беларуси «необходимо продолжать развивать и активизировать демократию и принципы правового государства». «Больше демократии стабилизирует общество. Стабильная ситуация в сфере демократии и прав человека — благо для экономики, люди готовы инвестировать в эту страну, создавать в ней рабочие места», — подчеркнул Рот.

Германия заинтересована в сближении Беларуси с Евросоюзом

Демократия, права человека, независимость средств массовой информации и судов играют центральную роль в сближении Беларуси и Европейского союза, заявил Михаэль Рот.

По его словам, Германия очень заинтересована, с одной стороны, в сближении с Евросоюзом, а с другой — в ускорении взаимопонимания с Беларусью. Он отметил, что дипломатические отношения двух стран в последние годы развивались в позитивном ключе. Однако, подчеркнул Рот, «тесный и дружественный контакт между гражданами двух стран еще более важен, чем доверительные отношения между политиками и правительствами», и здесь еще многое предстоит сделать.

Рот заявил, что в рамках его двухдневного визита в Минск одним из главных акцентов является «политический диалог и его интенсификация, а также признание того, что было уже достигнуто».

«Одновременно мы хотим продемонстрировать, что мы смотрим на Европу больше как на сообщество ценностей, чем как на экономическое пространство, — сказал дипломат. — Беларусь — европейская страна, также принадлежащая Европе. И близость между Европейским союзом и Беларусью зависит от того, насколько этот фундамент будет наполнен жизнью. Поэтому демократия, права человека, независимость средств массовой информации и судов играют центральную роль. И мы хотим помочь сделать так, чтобы эти большие европейские достижения стали в Беларуси еще более эффективными».

В конце концов, подчеркнул дипломат, демократия является важным ключом для стабилизации страны. «Я уверен: чем больше демократии и правового государства, тем более интересной будет Беларусь как экономическая площадка для инвестиций. Мы хотим Европу без границ, нам не нужны новые стены и заборы в Европе», — сказал Рот.

Министр отметил: нужно сделать еще больше для того, чтобы интенсифицировать сотрудничество в области экономики, культуры, науки.

«Мы ожидаем от ответственных белорусских лиц конкретных результатов. Вы знаете, что Европа отрицает смертную казнь. Хорошо бы, чтобы и Беларусь в этом присоединилась к европейской семье», — сказал он.

Также дипломат подчеркнул, что для укрепления демократического общества необходима свобода слова.

«Для нас важно, чтобы мы были партнерами в политике. Вопрос о свободе слова — иногда для меня очень напрягающий момент. Я тоже читаю в газетах о себе многое, что мне не нравится. Однако это легитимно и должно быть. И это именно то, что укрепляет демократическое общество. Когда вы уважаете человека и его право на свободное мнение, когда неправительственные организации, политические партии могут свободно действовать, это тоже является важным знаком демократического качества страны», — подчеркнул министр.

Мы высоко ценим вклад Беларуси в миротворческий процесс в Украине

«Мы высоко ценим ту роль, которую Беларусь играла, являясь принимающей стороной формата „нормандской четверки“ по минским соглашениям, — сказал дипломат. — Высоко ценим ту роль, которую она играет в том, чтобы заставить молчать оружие в Украине, и ее вклад в миротворческий процесс».

При этом, говоря об участии Беларуси в деятельности международных организаций, Рот добавил: «Лично я бы желал, чтобы Беларусь взяла на себя больше обязательств на европейском уровне. Надеюсь, нам удастся подвести Беларусь ближе к Совету Европы. Но необходимой предпосылкой для этого является отмена смертной казни».

Необходимо, чтобы были даны ответы на вопросы по поводу Белорусской АЭС

Германия разделяет озабоченность Литвы по поводу строительства Белорусской АЭС, но рассчитывает на получение ответов по всем вопросам относительно этого проекта, заявил Михаэль Рот.

«Озабоченность наших партнеров по ЕС — это наша озабоченность тоже. В этом плане ЕС является сплоченной конструкцией, — сказал он. — Мы надеемся, что нам удастся развенчать озабоченность наших соседей. Мы считаем, что для отношений между Беларусью и ЕС необходимо, чтоб абсолютно прозрачно были даны ответы на вопросы, которые задает одна из стран — членов ЕС».

23 февраля на встрече с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона будет выступать за как можно более высокие технические стандарты АЭС в Беларуси.