6 марта состоялась официальная презентация уникальной для Беларуси услуги: ЗАСО «Промтрансинвест» запустило на рынок возможность онлайн страхования. В веке гаджетов и информационных технологий Беларусь была готова к этой услуге, однако стоит отметить, что это большой шаг для сферы страхования в нашей стране.

«Услуга онлайн-страхования предоставляется с июля 2016 года. Мы столкнулись с некоторым опасением потенциальных страхователей и слабой активностью. Многие путают новую услугуПромтрансинвеста с онлайн заявкой на сайте, которая есть у многих компаний. Однако здесь вы не обойдетесь без страхового агента и,заключив договор страхования,получите привычный бумажный полис.Страховая компания Промтрансинвест предложила новую услугу и видит свою задачу донести до потребителя все плюсы и минусы этой услуги. Мы не ставим задачу быстро ее окупить, а позиционируем как имиджевый проект для компании», - сказал генеральный директор ЗАСО «Промтрансинвест» Валерий Ермошко.

На сегодняшний день заключение страховки онлайн доступно по следующим видам страхования: страхование от болезней и несчастных случаев для выезжающих за границу, страхование от несчастных случаев, страхование домашнего имущества и строений. «На данный момент для онлайн страхования доступны те виды страхования, которые не требует дополнительного осмотра» - сообщает генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков ИринаМерзлякова.

Процесс онлайн страхования занимает всего несколько кликов: регистрация на сайте компании, оформление полиса и оплата через ЕРИП (оплата картой любого банка). Далее на электронный почтовый ящик, который страхователь указал при регистрации, приходят три документа: уведомление о заключении договора страхования, подписанное электронной цифровой подписью, привычный полис (визуализация электронного документа), а также правила страхования.

Безопасность операций гарантирует привязка аккаунта к номеру мобильного телефона. Спикеры уверяют, что нет повода переживать за свои личные данные, оставленные при регистрации. Защита личных данных кабинета клиента осуществляется 256-битным шифрованием, что предотвращает прослушивание и несанкционированный доступ к информации. Удобство личного кабинета пользователя заключается в том, что все данные сохраняются и не требуют повторного дополнительного ввода.

Заместитель генерального директора ЗАСО «Промтрансинвест» СергейАндриевич сообщил, что онлайн-полисмедицинского страхования для выезжающих за границу приняли посольства. «Привычный полис, выписанный на бланке и заверенный печатью страховщика,нести не нужно – договор страхования, заключенный онлайн, можно распечатать с мобильного телефона в любом месте, даже в визовом центре.Со стороны компании документы подписываются электронной цифровой подписью, что позволяет проверить валидность договора страхования. Самая большая трудность – недоверие к системе, когда требуется вводить личные и паспортные данные.Плюсами являются экономия средств, времени, исключение ошибки агента. Отсутствие затрат со стороны компании на оформление позволяет сделать скидку при заключении договора. На сегодняшний день скидка 25% доступна при оформлении онлайн-полиса медицинского страхования для выезжающих за границу. В дальнейшем для других видов договоров страхования мы продумаем механизм скидок для привлечения широкого круга потребителей», - сказал Сергей Андриевич.

Он добавил, что в целях развития услуги, Промтрансинвест намерен разработать мобильное приложение и добавить новые виды онлайн страхования: комбинированное жилищное страхование; КАСКО для физических лиц при приобретении автомобиля в салоне; страхование расходов, связанных с отменой зарубежной поездки; комбинированное страхование пассажиров во время перелетов.

ЗАСО «Промтрансинвест» осуществляет деятельность на страховом рынке республики с 1993 года и сегодня предлагает услуги по более чем 50 видам добровольного и обязательного страхования. Акционерами компании являются Управление делами Президента Республики Беларусь, ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», ОАО «Авиакомпания «Белавиа», ОАО «Авиакомпания «Трансавиаэкспорт», государственное предприятие «Белаэронавигация», ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «Минский тракторный завод», РУП «Национальный аэропорт Минск», РУП «Белпочта» и ОАО «Минский завод гражданской авиации №407».

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