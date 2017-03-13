Международная организация Freedom House осудила задержания активистов и журналистов из-за прошедших в Беларуси «Маршей нетунеядцев», а также призвала прислушаться к мнению оппозиции по ситуации в Куропатах. Об этом говорится в заявлении организации.

«Власти Беларуси задержали или оштрафовали более 75 протестующих за реализацию их права на мирный протест. Таким образом власти хотят подавить критику декрета Лукашенко, требующего от всех безработных оплатить налог за то, что они „социальные иждивенцы“», — заявил директор программ по Евразийскому региону Марк Берент.

В Freedom House также отметили, что власти Беларуси должны принять во внимание протесты в связи со строительством бизнес-центра на месте массовых захоронений в Куропатах.

Напомним, акции против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» проводятся в разных городах Беларуси с февраля . 10 марта после акции в Молодечно были задержаны и осуждены на 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии лидеры правоцентристской коалиции Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский.

Несмотря на их аресты, 11 и 12 марта акции против декрета о тунеядстве прошли в пяти городах Беларуси — Пинске, Бобруйске, Бресте, Орше и Рогачеве. По данным правозащитников, с 3 марта за участие в мирных акциях протеста в Беларуси было задержано более 70 человек.

13 марта в Беларуси прошли массовые суды над задержанными в ходе «Маршей нетунеядцев».