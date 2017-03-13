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Татьяну Северинец будут судить за участие в витебском "Марше нетунеядцев"
14.03.2017 09:13 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска 21 марта рассмотрит административное дело в отношении регионального координатора оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяны Северинец. Ее обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП).
Протокол на Татьяну Северинец составили 26 февраля — женщину задержали вскоре после «Марша нетунеядцев» на выходе из магазина недалеко от ее дома.
По разным оценкам, в тот день в центр Витебска вышли от 1,5 до 2 тысяч человек, выступающих против налога на тунеядство. Участники несанкционированной акции собрались на площади Победы, а потом прошли колонной через весь город к площади Ленина. Это был первый настолько масштабный протест в Витебске в истории суверенной Беларуси.
Начало судебного заседания по делу Татьяны Северинец — в 9.20. Рассматривать его будет судья Елена Жарикова.
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Протокол на Татьяну Северинец составили 26 февраля - женщину задержали вскоре после "Марша нетунеядцев" на выходе из магазина недалеко от ее дома.
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