Суд Октябрьского района Витебска 21 марта рассмотрит административное дело в отношении регионального координатора оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяны Северинец. Ее обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП).



Татьяна Северинец на «Марше нетунеядцев» в Витебске 26 февраля. Фото: Сергей Серебро

Протокол на Татьяну Северинец составили 26 февраля — женщину задержали вскоре после «Марша нетунеядцев» на выходе из магазина недалеко от ее дома.

По разным оценкам, в тот день в центр Витебска вышли от 1,5 до 2 тысяч человек, выступающих против налога на тунеядство. Участники несанкционированной акции собрались на площади Победы, а потом прошли колонной через весь город к площади Ленина. Это был первый настолько масштабный протест в Витебске в истории суверенной Беларуси.

Начало судебного заседания по делу Татьяны Северинец — в 9.20. Рассматривать его будет судья Елена Жарикова.