МИНСК, 14 мар – Sputnik. Российское ПАО "Газпром" готово исключить из контрактов на поставку газа на экспорт в страны Евросоюза условия, которые ограничивают права покупателей продавать затем этот газ в другие страны, говорится в сообщении Еврокомиссии.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Газпром повысил цену газа для Беларуси до $141 за тысячу кубометров

ЕК в августе 2012 года инициировала расследование возможного нарушения "Газпромом" антимонопольного законодательства Евросоюза. В апреле 2015 года Еврокомиссия приняла заявление о возражениях (Statement of Objections) в рамках этого расследования. ЕК выдвинула официальные обвинения компании в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. "Газпром" в конце прошлого года направил итоговые предложения об урегулировании антимонопольного дела.

В чем суть предложений?

Ранее в понедельник ЕК раскрыла детали предложений российской монополии.

В частности, "Газпром" принимает условие исключения из газовых контрактов запрета на трансграничную перепродажу третьим сторонам, в частности, в Восточной Европе.

Среди прочих условий – цена газа России для Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы будет привязана к бенчмаркам, а потребители получат право запустить процесс пересмотра цены, если она будет отличаться от бенчмарка.

Помимо этого, Венгрия, Польша, Словакия смогут получать газ через страны Балтии, Болгарию, а "Газпром" обещает не требовать компенсации от Болгарии за отказ от газопровода "Южный поток".

"Полагаем, что предложения Газпрома помогут обеспечить свободный переток газа в Центральной и Восточной Европе по конкурентоспособным ценам. Это важно для миллионов европейцев, которым газ необходим как для отопления домов, так и для ведения бизнеса", – сказано в сообщении Еврокомиссии.

Также подчеркивается, что если предложения Газпрома официально одобрят, то их исполнение станет для компании обязательным и, в случае нарушения принятых обязательств, Еврокомиссия сможет наложить на компанию штраф до 10% от ее мирового оборота.

Более того, "Газпром" готов обеспечить поставку газа из Венгрии, Польши и Словакии в страны Балтии и Болгарию по своим сетям.

Когда Еврокомиссия примет решение?

У Еврокомиссии нет крайнего срока, до которого она должна в рамках антимонопольного расследования в отношении "Газпрома" оценить комментарии рынка и принять решение о судьбе этого дела, сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

"Все заинтересованные стороны могут предоставить свои комментарии к началу мая. Затем мы оценим их. У Еврокомиссии нет дедлайна по принятию решения", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь в "Газпроме" отмечали, что компания рассчитывает на положительное решение по своим предложениям, что позволит позволить ускорить процесс и закрыть дело в ближайшем будущем.

Сколько стоит российский газ для Европы и для Минска?

Ранее "Газпром" назвал цену на газ для ЕС в 2017 году. Так, по словам зампреда правления компании Александра Медведева, экспортная цена на газ для стран Евросоюза в 2017 году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров.

В 2016 году средняя цена экспорта газа "Газпрома" в ЕС составила 167 долларов за тысячу кубометров, а поставки в дальнее зарубежье увеличились на 12,5% – до более чем 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

Ранее "Газпром" также озвучил и цену газа для Беларуси и объяснил, из чего она складывается.

Так, в письме к главе Минэнерго Александру Новаку зампред правления монополии Валерий Голубев сообщил, что с 1 января 2017 года цена газа для Беларуси на границе составляет 141,1 доллара за тысячу кубометров, что на 6,81% больше, чем в 2016 году.

"Газпром" определяет цену топлива по формуле, в которой учитываются:

цена газа в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1 января 2017 года составляла 2,395 тысячи российских рублей за тысячу кубометров)

стоимость транспортировки и хранения газа в 2016 году (99,93 за 1 тысячу кубометров)

курс доллара к рублю (1 января составлял 60,65 российского рубля за доллар)

поправочный коэффициент, учитывающий инфляцию в США (1,7%)

В итоге цена на газ достигает 141,11 доллара за тысячу кубометров, что на 6,81% выше уровня 2016 года.

По заверениям Минэнерго Беларуси, с 1 января 2017 года Минск платит за газ по формуле "Ямал плюс транзит".

Тем не менее, газовый спор между РФ и Беларусью до сих пор не урегулирован: Москва настаивает на полном погашении газового долга, который возник из-за того, что весь 2016 год Беларусь платила за газ по собственной формуле, основанной на нефтяных котировках и считала справедливой цену в 73 доллара за тысячу кубометров.

В итоге газовый долг Беларуси на конец февраля 2017 года превысил 600 миллионов долларов.