В январе 2017 года экспорт белорусских нефтепродуктов в физическом выражении сократился более чем в два раза по сравнению с таким же прошлогодним периодом, свидетельствуют предварительные статданные о результатах внешней торговли товарами.

За первый месяц нынешнего года экспорт белорусских нефтепродуктов составил 744,2 тыс. тонн и сократился по сравнению с уровнем за январь 2016 года на 53% — тогда за месяц из Беларуси было вывезено почти 1,6 млн тонн нефтепродуктов.

Практически весь объем экспорта белорусских нефтепродуктов в январе 2017 года пришелся на три географических направления — Великобритания (388,7 тыс. тонн), Украина (247,2 тыс. тонн) и Нидерланды (65,6 тыс. тонн).

Сокращение экспорта белорусских нефтепродуктов обусловлено в 2017 году тем, что объем российской нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, резко снизился.

Согласно российским статданным, в январе-феврале 2017 года российские компании России поставили в Беларусь 2,6 млн тонн нефти, что примерно на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, Россия стала сокращать поставки нефти в Беларусь во второй половине 2016 года. Основанием для такого решения стала задолженность Беларуси за российский газ, об условиях поставок которого Москва и Минск до сих пор не договорились.

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил в конце февраля, что задолженность Беларуси за газ уже достигла 600 млн долларов. В свою очередь, белорусские власти считают, что условия поставок в страну российского газа должны быть пересмотрены.

«Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — заявил на прошлой неделе Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития страны.