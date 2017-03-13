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МВД: Проверка Данкверта займет около месяца, сейчас она в самом разгаре
14.03.2017 11:50 — Новости Экономики | Tut.by
Проверка в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверт, а сейчас в самом разгаре. Об этом 14 марта на пресс-конференции в Минске заявил начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Эдуард Никитин.
«Предъявление кому бы то ни было претензий — работа скрупулезная, должна проходить без спешки», — отметил он.
Никитин пояснил, что «надо выяснить, был ли причинен ущерб перерабатыающим предприятиям, каков его размер и кем были приченены действия».
Начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями предположил, что проверка, над которой ГУБЭП МВД работает вместе с КГК, Минсельхозпродом и другими ведомствами, будет продолжаться месяц, после чего документы передадут в СК для дачи правовой оценки.
Как ранее сообщалось, на возможный конфликт интересов главы Россельхознадзора ранее указал президент Беларуси Александр Лукашенко. 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертным сообществом он заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо
«Все эти данкверты — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.
В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. Он также признался, что такие заявления президента Беларуси
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Проверка в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверт, а сейчас в самом разгаре. Об этом 14 марта на пресс-конференции в Минске заявил начальник Главного...
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