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Опять конвейер. В регионах судят за участие в "Маршах нетунеядцев"
14.03.2017 11:37 — Новости Экономики | Tut.by
Во вторник, 14 марта, суды над участниками «Маршев нетунеядцев» проходят в Бресте, Барановичах, Гродно и Могилеве.
Брест: осудили заочно
В Бресте в суде Ленинского района по
(новость дополняется)
13 марта, напомним, в Бресте, Орше, Гомеле и Бобруйске прошли суды над оппозционными политиками, активистами и журналистами.
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Во вторник, 14 марта, суды над участниками "маршев нетунеядцев" проходят в Бресте, Барановичах, Гродно и Могилеве.
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