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Опять конвейер. В регионах судят за участие в "Маршах нетунеядцев"

14.03.2017 11:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Во вторник, 14 марта, суды над участниками «Маршев нетунеядцев» проходят в Бресте, Барановичах, Гродно и Могилеве.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Брест: осудили заочно

В Бресте в суде Ленинского района по 15 суток административного ареста получили видеоблогеры Сергей Петрухин и Дмитрий Горбунов. При этом дело Сергея Петрухина суд рассмотрел в его отсутсвие. Протоколы на блогеров составили накануне, 12 марта, за участие в несанкционированном мероприятии.

(новость дополняется)

13 марта, напомним, в Бресте, Орше, Гомеле и Бобруйске прошли суды над оппозционными политиками, активистами и журналистами.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Во вторник, 14 марта, суды над участниками "маршев нетунеядцев" проходят в Бресте, Барановичах, Гродно и Могилеве.

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