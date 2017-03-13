Несмотря на участившиеся в последнее время со стороны России претензии к качеству белорусской продукции, наша страна активно наращивает поставки на рынки восточной соседки.

Как рассказал в интервью РИА «Новости» белорусский вице-премьер Михаил Русый, с начала текущего года Беларусь уже сумела нарастить поставки собственной продукции на российский рынок на 7-8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом белорусский чиновник рассказал, что баланс поставок между Беларусью и РФ до сих пор не утвержден, но уже согласован, и исходя из этого стороны сейчас и работают.

«Балансы в принципе парафированы, согласованы и мы по ним работаем. Отгрузки идут, продолжаются. У нас и баланс предварительно проговорен — выше процентов на 7-8, чем мы в прошлом году поставили», - отметил вице-премьер. Ранее белорусские чиновники заявляли о том, что в прошлом году Беларусь заработала на поставках продуктов в РФ 3 млрд долларов.

Ранее Михаил Русый уже говорил о намерении Беларуси в 2017 году нарастить поставки в Россию на 8%. За счет поставок каких продуктов будет наращиваться экспорт пока неясно, так как Россия активно вводит все новые запреты и ограничения в отношении белорусских товаров. Так, с 6 февраля Россия приостановила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси. Также Россельхознадзор ввел дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси в связи угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС) в ответ на аналогичную меру Беларуси, применяемую с января 2015 года. Кроме того, ведомство может ввести ограничения поставок говядины не только из Минской области Беларуси, но и из других регионов страны.