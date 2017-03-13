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Беларусь нарастила поставки продовольствия в РФ
14.03.2017 11:51 — Новости Экономики | БДГ
Несмотря на участившиеся в последнее время со стороны России претензии к качеству белорусской продукции, наша страна активно наращивает поставки на рынки восточной соседки.
Как рассказал в интервью РИА «Новости» белорусский вице-премьер Михаил Русый, с начала текущего года Беларусь уже сумела нарастить поставки собственной продукции на российский рынок на 7-8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом белорусский чиновник рассказал, что баланс поставок между Беларусью и РФ до сих пор не утвержден, но уже согласован, и исходя из этого стороны сейчас и работают.
«Балансы в принципе парафированы, согласованы и мы по ним работаем. Отгрузки идут, продолжаются. У нас и баланс предварительно проговорен — выше процентов на 7-8, чем мы в прошлом году поставили», - отметил вице-премьер. Ранее белорусские чиновники заявляли о том, что в прошлом году Беларусь заработала на поставках продуктов в РФ 3 млрд долларов.
Ранее Михаил Русый уже говорил о намерении Беларуси в 2017 году нарастить поставки в Россию на 8%. За счет поставок каких продуктов будет наращиваться экспорт пока неясно, так как Россия активно вводит все новые запреты и ограничения в отношении белорусских товаров. Так, с 6 февраля Россия
Россельхознадзор и вовсе критикует белорусские продукты едва ли не дважды в месяц, а глава ведомства Сергей Данкверт и вовсе
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Несмотря на участившиеся в последнее время со стороны России претензии к качеству белорусской продукции, наша страна активно наращивает поставки на рынки...
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