Представительство Евросоюза в Беларуси продолжит следить за развитием ситуации в стране. Об этом заявила глава представительства ЕС Андреа Викторин в ответ на просьбу БелаПАН прокомментировать массовые задержания граждан и журналистов в Беларуси в последние дни.



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«Мы будем обсуждать, будем следить за развитием ситуации. Мы очень надеемся на то, что все стороны — я подчеркиваю, все стороны — будут воздерживаться от каких-либо насильственных действий», — сказала Викторин.

Она напомнила, что 13 марта события в Беларуси прокомментировала пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич. Пока к этой позиции добавить нечего, отметила глава представительства ЕС в Беларуси. «Как мы сказали вчера, мы надеемся, что все задержанные будут освобождены», — сказала дипломат.

Андреа Викторин добавила, что ЕС сотрудничает с Беларусью в политической, экономической и социальной сферах, и при этом — придерживается определенных ценностей.

Накануне пресс-секретарь Европейской службы внешних действий заявила, что «задержания и приговоры мирным демонстрантам, в том числе лидерам оппозиционных движений, находятся в противоречии с объявленной Беларусью политикой демократизации». «Европейский союз остается приверженным стабильному, демократическому и процветающему будущему Беларуси на благо ее народа и продолжит свою работу над этой целью. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных», — подчеркнула Майя Кочиянчич.

С февраля в разных городах Беларуси проводятся массовые уличные акции против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

9 марта Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Игорю Шуневичу жестко реагировать на действия организаторов этих акций. «Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов. <…> Работать надо на предупреждение, я говорю это публично. И все те, которых мы выпустили из застенков за прошлые деяния, если они не поняли, их надо вернуть обратно», — заявил Лукашенко.

10 марта после акции в Молодечно были задержаны и осуждены на 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии лидеры правоцентристской коалиции Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский.

Несмотря на их аресты, 11 и 12 марта акции против декрета «о тунеядстве» прошли в пяти городах Беларуси — Пинске, Бобруйске, Бресте, Орше и Рогачеве. В Бобруйске и Орше акции оказались наиболее массовыми, на каждую из них собралось около 1.000 человек. В этих городах зафиксированы массовые задержания участников протестов, а также обыски и превентивные задержания местных активистов. В числе задержанных оказались 19 журналистов и блогеров, которые освещали акции.

По данным правозащитников, с 3 марта за участие в мирных акциях протеста в Беларуси было задержано более 70 человек.