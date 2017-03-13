﻿ В Могилеве сегодня задержали и будут судить за организацию "Марша нетунеядцев" Олега Аксёнова. 21.by
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В Могилеве сегодня задержали и будут судить за организацию "Марша нетунеядцев" Олега Аксёнова

14.03.2017 11:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Утром 14 марта в Могилеве задержали одного из участников «Марша нетунеядцев». Домой к координатору могилевской БХД Олегу Аксёнову в 9.30 пришли милиционеры с повесткой явиться в Ленинский РОВД и увезли его. Как выяснилось, сегодня же оппозиционера будут судить.


Олег Аксёнов на «Марше нетунеядцев» в Могилеве 19 февраля 2017 года. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Мы не знали сразу, куда его отвезли, искали. Сейчас поступила информация, что его из РОВД везут в суд. Мы едем туда, — рассказала TUT.BY правозащитник Борис Бухель.

Аксёнов успел позвонить Бухелю до приезда милиции и сообщить, что утром ему звонил майор Евгений Славников и пригласил к 11 утра в райотдел. Аксёнов потребовал повестку, которую привезли сотрудники милиции.

В отношении Олега Аксёнова 28 февраля милиция составила протокол об административном правонарушении, обвинив тем самым в организации незаконного массового мероприятия — «Марша нетунеядцев» в Могилеве.

Организатором акции 19 февраля милиция назвала и руководителя Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева. Его также приглашали в РОВД, составляли протоколы опроса и об административном правонарушении.

Административные дела против Шанцева и Аксёнова уже передавали в суд, однако он возвратил их в РОВД на доработку, пояснил TUT.BY Борис Бухель. Шанцев сейчас на работе, в милицию или в суд его повторно пока не вызывали.

13 марта суды над активистами и журналистами, которые были задержаны после прошедших накануне «Маршей нетунеядцев», состоялись в Орше, Бобруйске, Бресте и Гомеле. Они получили от 2 базовых величин штрафа до 15 суток ареста.

«Марш нетунеядцев» в Могилеве собрал по приблизительной оценке около 400 человек. Собравшись на улице Ленинской 19 февраля, люди поднимались на импровизированную сцену и рассказывали свои истории, приводили доводы, почему они выступают против декрета № 3. Затем участники мирной акции прошли колонной по улице Ленинской до площади Звезд. Там продолжили собирать подписи против декрета и за отзыв депутата от Могилева Александра Старовойтова.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Милиционеры пришли с повесткой к нему домой в 9.30 и сопроводили в РОВД. Затем увезли в суд.

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