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В Могилеве сегодня задержали и будут судить за организацию "Марша нетунеядцев" Олега Аксёнова
14.03.2017 11:59 — Новости Экономики | Tut.by
Утром 14 марта в Могилеве задержали одного из участников «Марша нетунеядцев». Домой к координатору могилевской БХД Олегу Аксёнову в 9.30 пришли милиционеры с повесткой явиться в Ленинский РОВД и увезли его. Как выяснилось, сегодня же оппозиционера будут судить.
— Мы не знали сразу, куда его отвезли, искали. Сейчас поступила информация, что его из РОВД везут в суд. Мы едем туда, — рассказала TUT.BY правозащитник Борис Бухель.
Аксёнов успел позвонить Бухелю до приезда милиции и сообщить, что утром ему звонил майор Евгений Славников и пригласил к 11 утра в райотдел. Аксёнов потребовал повестку, которую привезли сотрудники милиции.
В отношении Олега Аксёнова 28 февраля милиция составила протокол об административном правонарушении, обвинив тем самым в организации незаконного массового мероприятия —
Административные дела против Шанцева и Аксёнова уже передавали в суд, однако он возвратил их в РОВД на доработку, пояснил TUT.BY Борис Бухель. Шанцев сейчас на работе, в милицию или в суд его повторно пока не вызывали.
13 марта суды над активистами и журналистами, которые были задержаны после прошедших накануне «Маршей нетунеядцев», состоялись в Орше, Бобруйске, Бресте и Гомеле. Они получили от 2 базовых величин штрафа до 15 суток ареста.
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Милиционеры пришли с повесткой к нему домой в 9.30 и сопроводили в РОВД. Затем увезли в суд.
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