Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта посетил в Минске компании, работающие в сфере высоких технологий, и пообещал дальнейшую поддержку развитию в стране IT-сферы.

По его словам, со стороны государства и впредь будет оказываться содействие, в том числе в части принятия необходимых нормативных правовых актов, определяющих условия работы организаций в данном секторе экономики. Однако, сказал он, одним из основных требований является прозрачность и законность процессов с точки зрения ведения бизнеса, вопросов налогообложения, сообщили в Администрации главы государства .

Инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев рассказали ему о работе компаний и их перспективных разработках, в том числе в области дополненной реальности и искусственного интеллекта. Что касается желаемых законодательных изменений, то в качестве одного из примеров прозвучал вопрос рекламы IT-продукции на всемирно известных зарубежных площадках. Сейчас время для проведения соответствующих расчетов требуется соблюсти целый ряд бюрократических процедур, что зачастую стопорит процесс, отметили они.

Президент высказался и на тему подготовки профильных специалистов для нужд IT-сферы. По его словам, может быть востребован различный зарубежный опыт, включая курсы и стажировки «в Кремниевой долине, "Сколково", в IT-компаниях Индии или в Китае». Александр Лукашенко призвал IT-сектор идти вперед и не останавливаться в своем развитии, подчеркнув значимый синергетический эффект, так как в конечном итоге выгоду от этого получит и бюджет страны.

Как рассказал по итогам встречи инвестор в сфере IT Виктор Прокопеня, президент также поддержал идею создания условий для использования в стране беспилотных автомобилей и «не просто поддержал эту идею, а согласился сам проехать на таком автомобиле, когда это будет возможно».

По словам инвестора, Беларусь может стать одной из первых стран, которая поддержит развитие сферы беспилотных автомобилей, и такие машины в ближайшем будущем появятся на дорогах страны. "На сегодняшний день движение беспилотных автомобилей не регулируется законодательными актами в большинстве стран мира. Наличие такого законодательства позволит мировым компаниям прийти сюда и фактически запустить их на наших дорогах", - сказал он, передает БелТА .

Кроме того, глава государства выступил за то, чтобы не только программное обеспечение, но и комплектующие для смартфонов частично производили в Беларуси. «Понятно, что эти программы вы можете хоть прямо здесь в этом зале сделать. Но я хочу, чтобы эти эффекты, грубо говоря, телефоны, айфоны хотя бы начали делать, хотя б элементы этого продукта, ну если не на сто процентов, то хотя бы на шестьдесят», – сказал он, пишет Sputnik .

По итогам посещения компаний и детального обсуждения проблемных вопросов Александр Лукашенко поручил создать в Беларуси совет по развитию IT-технологий, в состав которого войдет широкий круг представителей сферы. В ближайшее время ему на рассмотрение представят предложения по совершенствованию законодательства для развития новых направлений в IT-сфере.

Напомним, что Виктор Прокопеня основал в 2006 году компанию Viaden Media, которая занималась разработкой мобильных приложений. За несколько лет компания успела достичь успеха. Так, приложение All-in Fitness, разработанное Viaden Media, в июле 2010 года стало лидером категории Healthcare&Fitness версии Apple более чем в 40 странах. В США и более чем 29 иных странах продукты компании вошли в топ-50 всех приложений и игр для мобильных устройств.

В 2012 году Прокопеня продал Viaden Media израильскому миллиардеру Тедди Саги, а на вырученные деньги зарегистрировал управляющую компанию инвестиционного фонда EXP(Capital).