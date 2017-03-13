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Лукашенко одобрил новых руководителей нефтеперерабатывающих заводов
14.03.2017 13:14 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко согласовал назначение генеральных директоров ряда предприятий нефтепромышленного комплекса, передает корреспондент
На должность гендиректора ОАО «Нафтан» согласован Александр Демидов, ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — Виталий Павлов, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — Олег Починок.
До настоящего времени они занимали должности соответственно генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания», заместителя председателя концерна «Белнефтехим» и зампредседателя Гомельского облисполкома.
По итогам встречи с президентом Александр Демидов рассказал журналистам, что глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки завершить на предприятиях проводимую модернизацию, чтобы там можно было перерабатывать нефть любой марки и из разных стран. Что касается развития ОАО «Нафтан», он выразил уверенность, что предприятие будет и дальше оставаться флагманом среди других промышленных гигантов в регионе.
Ранее TUT.BY
Руководитель новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков был отправлен в отставку 9 февраля в связи «с затягиванием сроков модернизации производства, невыполнением ряда экономических показателей».
Анатолий Куприянов покинул Мозырский НПЗ 19 августа 2016 года в связи с окончанием трудового контракта и уходом на пенсию.
Зампредседателя концерна «Белнефтехим» Виталий Павлов в свое время был заместителем гендиректора Мозырского НПЗ.
Бывший гендиректор «Гомельтранснефть Дружба» Сергей Сосновский
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На должность гендиректора ОАО "Нафтан" согласован Александр Демидов, ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - Виталий Павлов, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" -...
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