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Лукашенко одобрил новых руководителей нефтеперерабатывающих заводов

14.03.2017 13:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко согласовал назначение генеральных директоров ряда предприятий нефтепромышленного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

На должность гендиректора ОАО «Нафтан» согласован Александр Демидов, ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — Виталий Павлов, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — Олег Починок.

До настоящего времени они занимали должности соответственно генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания», заместителя председателя концерна «Белнефтехим» и зампредседателя Гомельского облисполкома.

По итогам встречи с президентом Александр Демидов рассказал журналистам, что глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки завершить на предприятиях проводимую модернизацию, чтобы там можно было перерабатывать нефть любой марки и из разных стран. Что касается развития ОАО «Нафтан», он выразил уверенность, что предприятие будет и дальше оставаться флагманом среди других промышленных гигантов в регионе.

Ранее TUT.BY прогнозировал назначение Демидова и Павлова руководителями нефтеперерабатывающих заводов.

Руководитель новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков был отправлен в отставку 9 февраля в связи «с затягиванием сроков модернизации производства, невыполнением ряда экономических показателей».

Анатолий Куприянов покинул Мозырский НПЗ 19 августа 2016 года в связи с окончанием трудового контракта и уходом на пенсию.

Зампредседателя концерна «Белнефтехим» Виталий Павлов в свое время был заместителем гендиректора Мозырского НПЗ.

Бывший гендиректор «Гомельтранснефть Дружба» Сергей Сосновский был задержан силовиками в конце прошлого года при получении взятки в 5 тыс. долларов. В качестве взяткодателя выступал Владимир Тимошпольский, бывший заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси, который также задержан.

 
 
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На должность гендиректора ОАО "Нафтан" согласован Александр Демидов, ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - Виталий Павлов, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" -...

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