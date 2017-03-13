МИНСК, 14 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник согласовал назначение генеральных директоров нескольких предприятий нефтепромышленного комплекса, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент согласовал на должность гендиректора ОАО "Нафтан" Александра Демидова, который ранее возглавлял ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

"По итогам встречи с президентом Александр Демидов рассказал журналистам, что глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки завершить на предприятиях проводимую модернизацию, чтобы там можно было перерабатывать нефть любой марки и из разных стран", — сообщило во вторник БелТА .

Кроме того, на должность генерального директора ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" был назначен Виталий Павлов, а ОАО "Гомельтранснефть Дружба" руководитель будет Олег Починок.

Павлов ранее работал замглавы концерна "Белнефтехим", Починок — зампредседателя Гомельского облисполкома.