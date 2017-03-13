Тенденции и ситуацию в экономике Беларуси обсудят на расширенном отчете правительства перед главой государства. Подготовка к данному мероприятию, которое планируется провести после получения данных за I квартал текущего года, была обсуждена сегодня на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко.



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По словам президента, в настоящее время заявляется о положительных темпах и динамике в экономике страны. «Чтобы точно убедиться, есть ли эта динамика, нам нужен какой-то период для анализа. Нам надо взять первый квартал и организовать этот отчет», — сказал глава государства.

Таким образом, происходящие процессы можно будет объективно анализировать не только исходя из итогов 2016 года, но также имея статистические данные о работе различных секторов экономики в I квартале 2017-го. «Мы можем спрогнозировать и посмотреть, как у нас развиваются события. Я откровенно об этом говорю, чтобы не случилось так, что мы где-то покритикуем изрядно правительство, примем какие-то меры по правительству, а на самом деле динамика положительная», — отметил Александр Лукашенко.

На совещании также были обсуждены форма и содержание предстоящего отчета. Мероприятие поручено провести в расширенном формате, на него будут приглашены более 300 человек. В частности, большее представительство глава государства хочет видеть со стороны вертикали власти в регионах, директоров предприятий и организаций — людей, которые видят и знают обстановку на местах.