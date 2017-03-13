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Бывший главный идеолог страны возглавил Центральный район Минска
14.03.2017 13:41 — Новости Экономики | Tut.by
Бывший замглавы администрации президента Игорь Бузовский стал главой администрации Центрального района столицы, а главным инспектором по Минску назначен бывший гендиректор Минского завода шестерен Владимир Карпяк. Об этом
Назначая руководителей, президент подчеркнул, что Минск является столицей республики и должен выглядеть подобающе. Особое внимание было обращено на работу сферы жилищно-коммунального хозяйства, развитие в городе реального сектора экономики и создание новых рабочих мест.
Напомним,
А вот пост помощника президента — главного инспектора по Минску пустовал не долго. Его
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Также сегодня назначен и новый главный инспектор по Минску.
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