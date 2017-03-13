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Бывший главный идеолог страны возглавил Центральный район Минска

14.03.2017 13:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Бывший замглавы администрации президента Игорь Бузовский стал главой администрации Центрального района столицы, а главным инспектором по Минску назначен бывший гендиректор Минского завода шестерен Владимир Карпяк. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Игорь Бузовский

Назначая руководителей, президент подчеркнул, что Минск является столицей республики и должен выглядеть подобающе. Особое внимание было обращено на работу сферы жилищно-коммунального хозяйства, развитие в городе реального сектора экономики и создание новых рабочих мест.

Напомним, до декабря 2016 года Игорь Бузовский занимал пост замглавы администрации президента и курировал идеологию. Центральный же район столицы был обезглавлен еще с октября прошлого года, когда его руководитель Анна Мательская стала завхозом столичной мэрии.

А вот пост помощника президента — главного инспектора по Минску пустовал не долго. Его до начала марта занимал Александр Якобсон. Новый помощник президента Владимир Карпяк ранее занимал должность генерального директора ОАО «Минский завод шестерен».

 
Теги: Минск
 
 
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Также сегодня назначен и новый главный инспектор по Минску.

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