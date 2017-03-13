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В Минске задержаны два активиста "Моладзі БНФ"

14.03.2017 13:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Минске сотрудниками милиции задержаны активисты «Моладзі БНФ» (молодежная структура Партии БНФ) Никита Краснокутский и Николай Логвинов.

Как сообщил БелаПАН руководитель организации Юрий Лукашевич, задержание произошло около полудня, когда молодые люди выходили из Минского государственного политехнического колледжа БНТУ, где они учатся. «Они успели написать мне, что их задерживают. Почему это произошло, пока не понятно, возможно за то, что в пятницу они в Минске раздавали ленточки», — рассказал Лукашевич.

По его информации, сейчас задержанные находятся в Первомайском РУВД столицы. Телефоны у них выключены.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас задержанные находятся в Первомайском РУВД столицы. Телефоны у них выключены.

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