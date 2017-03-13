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Курсы валют: подешевел только евро
14.03.2017 13:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Белорусский рубль подорожал к евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник.
Курсы валют на среду 15 марта:
Таким образом, на торгах во вторник доллар прибавил 0,11%, а российский рубль — 0,34%. Евро — напротив, несколько подешевел: на 0,42%. В целом к корзине валют белорусский рубль ослаб на 0,12%.
Минимальный курс продажи доллара населению во вторник составляет 1,915 рубля, максимальный — 1,925. Стоимость европейской валюты в белорусских банках колеблется от 2,037 до 2,055, 100 российских рублей — от 3,25 до 3,31.
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Стоимость доллара США и российского рубля по итогам торгов во вторник выросла.
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