МИНСК, 14 мар — Sputnik. Белорусский рубль подорожал к евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник.

Курсы валют на среду 15 марта:

Доллар США — 1,9143

Евро — 2,0371

100 российских рублей — 3,2463

Таким образом, на торгах во вторник доллар прибавил 0,11%, а российский рубль — 0,34%. Евро — напротив, несколько подешевел: на 0,42%. В целом к корзине валют белорусский рубль ослаб на 0,12%.

Минимальный курс продажи доллара населению во вторник составляет 1,915 рубля, максимальный — 1,925. Стоимость европейской валюты в белорусских банках колеблется от 2,037 до 2,055, 100 российских рублей — от 3,25 до 3,31.