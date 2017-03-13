﻿ Правозащитники: в марте до и после акций протеста были задержаны уже более 100 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Правозащитники: в марте до и после акций протеста были задержаны уже более 100 человек

14.03.2017 13:56 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В марте по всей стране более сотни человек задерживались сотрудниками милиции до и после маршей протеста о налоге на тунеядство, а также акции против застройки у Куропат. Такие данные приводит лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«Эта цифра постоянно увеличивается. (…) Поскольку ситуация изменяется, у „Весны“ появляется новая информация из разных регионов страны, которая требует уточнений», — предупреждают правозащитники.

Данные касаются граждан, которых задерживали сотрудники милиции в период с 3 марта. В списке — местные жители, активисты, политики и представители различных СМИ.

Достоверно известные факты задержаний, со ссылками на более подробную информацию, уже сведены в единую таблицу на сайте центра. Там — больше сотни человек из Минска, Гродно, Бреста, Гомеля, Могилева, Боровлян, Орши, Молодечно, Бобруйска, Лунинца, Пинска, Кобрина, Дубровно, Барановичей, Волковыска, Ивья.

По случаям, где известно о составлении протоколов на задержанных, чаще всего применялись административные аресты. Реже — административные штрафы.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Курсы валют: подешевел только евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика