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Правозащитники: в марте до и после акций протеста были задержаны уже более 100 человек
14.03.2017 13:56 — Новости Экономики | Tut.by
В марте по всей стране более сотни человек задерживались сотрудниками милиции до и после маршей протеста о налоге на тунеядство, а также акции против застройки у Куропат. Такие данные
«Эта цифра постоянно увеличивается. (…) Поскольку ситуация изменяется, у „Весны“ появляется новая информация из разных регионов страны, которая требует уточнений», — предупреждают правозащитники.
Данные касаются граждан, которых задерживали сотрудники милиции в период с 3 марта. В списке — местные жители, активисты, политики и представители различных СМИ.
Достоверно известные факты задержаний, со ссылками на более подробную информацию, уже сведены в единую таблицу на сайте центра. Там — больше сотни человек из Минска, Гродно, Бреста, Гомеля, Могилева, Боровлян, Орши, Молодечно, Бобруйска, Лунинца, Пинска, Кобрина, Дубровно, Барановичей, Волковыска, Ивья.
По случаям, где известно о составлении протоколов на задержанных, чаще всего применялись административные аресты. Реже — административные штрафы.
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Такие данные приводит правозащитный центр "Весна".
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