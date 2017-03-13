В марте по всей стране более сотни человек задерживались сотрудниками милиции до и после маршей протеста о налоге на тунеядство, а также акции против застройки у Куропат. Такие данные приводит лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«Эта цифра постоянно увеличивается. (…) Поскольку ситуация изменяется, у „Весны“ появляется новая информация из разных регионов страны, которая требует уточнений», — предупреждают правозащитники.

Данные касаются граждан, которых задерживали сотрудники милиции в период с 3 марта. В списке — местные жители, активисты, политики и представители различных СМИ.

Достоверно известные факты задержаний, со ссылками на более подробную информацию, уже сведены в единую таблицу на сайте центра. Там — больше сотни человек из Минска, Гродно, Бреста, Гомеля, Могилева, Боровлян, Орши, Молодечно, Бобруйска, Лунинца, Пинска, Кобрина, Дубровно, Барановичей, Волковыска, Ивья.

По случаям, где известно о составлении протоколов на задержанных, чаще всего применялись административные аресты. Реже — административные штрафы.