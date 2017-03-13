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Штрафы и сутки. В Гродно судят участников "Марша нетунеядцев", который прошел 19 февраля
14.03.2017 14:13 — Новости Экономики | Tut.by
Во вторник, 14 марта, в областном центре проходят суды над участниками «Марша нетунеядцев», который прошел в Гродно 19 февраля. На 13 участников этого мероприятия были составлены протоколы об административных правонарушениях. Дела рассматриваются в суде Ленинского района г. Гродно.
Напомним, что «Марш нетунеядцев» в областном центре прошел 19 февраля. Тогда около 100 человек пришли на Советскую площадь. Присутствующие собирали подписи за отмену декрета № 3, а потом отправились через главную улицу Гродно на площадь Ленина. Люди скандировали «Не бойцеся!» и «Жыве Беларусь!».
— Сегодня 12 административных дел из 13 рассматривали четыре судьи. Так активистов Галину Ломашевич приговорили к штрафу 7 базовых величин (161рублей), Ольгу Веремеенко — к штрафу в 15 базовых величин (345 рублей), Николая Саляника к штрафу в 8 базовых величин (184 рубля), а руководителя Гродненской городской организации партии БНФ Вадима Саранчукова приговорили к 13 суткам ареста.
Напомним, с
13 марта в этих городах
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Во вторник, 14 марта, в областном центре проходят суды над участниками "Марша нетунеядцев", который прошел в Гродно 19 февраля.
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