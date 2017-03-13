Во вторник, 14 марта, в областном центре проходят суды над участниками «Марша нетунеядцев», который прошел в Гродно 19 февраля. На 13 участников этого мероприятия были составлены протоколы об административных правонарушениях. Дела рассматриваются в суде Ленинского района г. Гродно.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Напомним, что «Марш нетунеядцев» в областном центре прошел 19 февраля. Тогда около 100 человек пришли на Советскую площадь. Присутствующие собирали подписи за отмену декрета № 3, а потом отправились через главную улицу Гродно на площадь Ленина. Люди скандировали «Не бойцеся!» и «Жыве Беларусь!».

— Сегодня 12 административных дел из 13 рассматривали четыре судьи. Так активистов Галину Ломашевич приговорили к штрафу 7 базовых величин (161рублей), Ольгу Веремеенко — к штрафу в 15 базовых величин (345 рублей), Николая Саляника к штрафу в 8 базовых величин (184 рубля), а руководителя Гродненской городской организации партии БНФ Вадима Саранчукова приговорили к 13 суткам ареста.

Также Ирину Давыдович оштрафовали на 15 базовых величин (345рублей), Виталия Гуляка на 30 базовых величин (690 рублей), — сообщил правозащитник Роман Юргель.

В минувшую пятницу в Гродненском горисполкоме впервые за несколько лет состоялась встреча представителей городских властей и оппозиции. Почти 2,5 часа длился диалог. Обсуждались проблемы городской жизни. Также представители оппозиции заявили, что будут требовать полную отмену Декрета № 3. Было озвучено и то, что на 13 участников мирной акции протеста в областном центре были составлены административные протоколы. На что прокурор города по словам представителей оппозиции, отметил, что с данными правонарушениями будет разбираться суд в установленном порядке.

Напомним, с 17 февраля в столице, всех областных центрах и некоторых других городах страны прошло несколько акций протеста против налога на тунеядство. Люди требовали отмены декрета № 3. Во многих городах на улицы вышли по несколько тысяч людей. Акции проходили мирно, без задержаний. После второй волны акций в регионах 26 февраля активистов «Маршей нетунеядцев» по стране массово стали вызывать в милицию и составлять протоколы. Известно также о задержаниях. Эстафету приняли Орша, Гомель и Бобруйск.

13 марта в этих городах прошли суды над оппозиционными политиками, активистами и журналистами. Как минимум, семерым гражданам суды назначили административный арест (на срок от 2 до 14 суток), еще пятерым — штрафы (от 2 до 30 базовых). Среди оштрафованных — журналист «Радыё Свабода» Галина Абакунчик и журналист телеканала «Белсат» Екатерина Андреева (Бахвалова).