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Правительство готовится к большому отчету перед президентом

14.03.2017 14:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар – Sputnik. Тенденции и ситуация в экономике Беларуси будут обсуждены на расширенном отчете правительства перед президентом по итогам первого квартала, сообщили в пресс-службе главы государства.

Правительство готовится к большому отчету перед президентом
© Sputnik / Виктор Толочко
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Подготовка к данному мероприятию, которое планируется провести после получения данных за I квартал 2017 года, была обсуждена 14 марта на совещании у Александра Лукашенко, который отметил, что в настоящее время заявляется о положительных темпах и динамике в экономике страны. 

"Чтобы точно убедиться, есть ли эта динамика, нам нужен какой-то период для анализа. Нам надо взять первый квартал и организовать этот отчет", – заявил глава государства. 

Лукашенко подчеркнул, что происходящие процессы можно будет объективно анализировать не только исходя из итогов 2016 года, но также имея статистические данные о работе различных секторов экономики в I квартале 2017-го.

"Мы можем спрогнозировать и посмотреть, как у нас развиваются события. Я откровенно об этом говорю, чтобы не случилось так, что мы где-то покритикуем изрядно правительство, примем какие-то меры по правительству, а на самом деле динамика положительная", – отметил президент. 

На совещании также были обсуждены форма и содержание предстоящего отчета. Мероприятие поручено провести в расширенном формате, на него будут приглашены более 300 человек. В частности, большее представительство глава государства хочет видеть со стороны вертикали власти в регионах, директоров предприятий и организаций – людей, которые видят и знают обстановку на местах.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 300 человек пригласят на большой правительственный отчет к главе государства, в том числе региональных вертикальщиков и директоров предприятий.

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