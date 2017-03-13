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Снижение будет пропорционально инфляции. Эксперт оценил перспективы рубля до конца года
14.03.2017 15:10 — Новости Экономики | Tut.by
В феврале белорусы
В начале года белорусский рубль демонстрирует предельно низкую волатильность. По мнению Иосуба, причина подобной стабильности заключается в излишней продаже валюты https://news.tut.by/economics/534663.html физическими лицами.
«Излишек предложения физических лиц, как мы знаем, на бирже выкупается Нацбанком. Если бы регулятор не выходил на рынок и не брал этот излишек, тогда рубль был бы еще крепче», - предполагает Иосуб.
Предприятия на валютном рынке ведут себя достаточно сдержанно, временами совершая небольшие чистые покупки, а временами - чистые продажи. Что касается внешних проявлений волатильности соседей по валютной корзине, то они не сильно влияют на белорусский рубль. Прогноз эксперта склоняется к продолжению тенденции устойчивости рубля, поэтому сильного снижения отечественной валюты ждать не стоит. Оно, по версии экономиста, будет приблизительно пропорционально инфляции, в то время как реальный курс иностранных валют останется стабильным.
«Думаю, что власти вряд ли будут таргетировать курс в сторону роста или падения. В силу ухудшения ситуации с торговым балансом, может ухудшиться баланс спроса и предложения со стороны предприятий. Но возрастание чистого спроса со стороны предприятий на валюту будет способствовать росту стоимости валютной корзины», - рассуждает эксперт «Альпари».
При росте валютной корзины пропорционально инфляции 8-9% Иосуб прогнозирует рост доллара к белорусскому рублю по окончанию года до 2,23-2,25 рублей. Евро будет котироваться по аналогичному показателю, учитывая предполагаемый экономистом паритет валютный пары евро и доллара один к одному. А за 100 российских рублей, по оценкам экономиста, к концу 2017-го будут давать 3,32 или 3,35 белорусских рублей.
Также Иосуб напомнил, что сегодня
Что касается долгосрочного прогноза по евро, то исходя из возможного роста процентных ставок, роста доллара и соответственного снижения пары евро и доллара, к концу года возможен паритет, то есть 1 евро будет равен 1 доллару. По мнению Иосуба, нельзя исключать, что евро может оказаться и ниже этого значения.
Если оценивать перспективы российского рубля, то
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