В феврале белорусы гадали , надолго ли подешевел доллар и стоит ли бежать за валютой, пока «зеленый» не передумал. Рубль не смог удержать тренд на рост, но в то же время негативной тенденции не наблюдается. Насколько хватит стабильности белорусской валюты, и в чем хранить свои сбережения в течение года, рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

В начале года белорусский рубль демонстрирует предельно низкую волатильность. По мнению Иосуба, причина подобной стабильности заключается в излишней продаже валюты https://news.tut.by/economics/534663.html физическими лицами.

«Излишек предложения физических лиц, как мы знаем, на бирже выкупается Нацбанком. Если бы регулятор не выходил на рынок и не брал этот излишек, тогда рубль был бы еще крепче», - предполагает Иосуб.

Предприятия на валютном рынке ведут себя достаточно сдержанно, временами совершая небольшие чистые покупки, а временами - чистые продажи. Что касается внешних проявлений волатильности соседей по валютной корзине, то они не сильно влияют на белорусский рубль. Прогноз эксперта склоняется к продолжению тенденции устойчивости рубля, поэтому сильного снижения отечественной валюты ждать не стоит. Оно, по версии экономиста, будет приблизительно пропорционально инфляции, в то время как реальный курс иностранных валют останется стабильным.

«Думаю, что власти вряд ли будут таргетировать курс в сторону роста или падения. В силу ухудшения ситуации с торговым балансом, может ухудшиться баланс спроса и предложения со стороны предприятий. Но возрастание чистого спроса со стороны предприятий на валюту будет способствовать росту стоимости валютной корзины», - рассуждает эксперт «Альпари».

При росте валютной корзины пропорционально инфляции 8-9% Иосуб прогнозирует рост доллара к белорусскому рублю по окончанию года до 2,23-2,25 рублей. Евро будет котироваться по аналогичному показателю, учитывая предполагаемый экономистом паритет валютный пары евро и доллара один к одному. А за 100 российских рублей, по оценкам экономиста, к концу 2017-го будут давать 3,32 или 3,35 белорусских рублей.

Также Иосуб напомнил, что сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, где будет принято решение по базовой ставке. По оценке рынка фьючерсов в США вероятность повышения ставки оценивается выше 90%. Пока консенсус указывает, что ставка будет поднята еще два раза в этом году. Эксперт напомнил, что на рынках Европы и Японии ставка находится на нуле, продолжаются операции количественного смягчения и активно работает печатный станок. «Вот эти два факта указывают на то, что с высокой вероятностью доллар будет расти к другим мировым валютам. Потому если вас волнует вопрос, в каких валютах хранить сбережения, с моей точки зрения, можно отдать предпочтение доллару», - предполагает экономист.

Что касается долгосрочного прогноза по евро, то исходя из возможного роста процентных ставок, роста доллара и соответственного снижения пары евро и доллара, к концу года возможен паритет, то есть 1 евро будет равен 1 доллару. По мнению Иосуба, нельзя исключать, что евро может оказаться и ниже этого значения.

Если оценивать перспективы российского рубля, то падение цен на нефть на прошлой неделе сбило оптимистичный настрой по укреплению валюты восточного соседа. Как считает эксперт, для сбалансированности российского бюджета необходимо повышение цены на нефть в российских рублях, которая приведет к некоторой девальвации рубля к доллару. «Не будем забывать о том, что в начале февраля российский Минфин с помощью Центробанка ежедневно покупает доллары за российские рубли, что может быть еще одним фактором ослабления рубля к концу года», - напоминает экономист. Поэтому прогноз Иосуба ориентируется на удешевление рубля к доллару и евро до 66-67 рублей.