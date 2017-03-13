|
Беларусь во втором квартале получит из РФ только 4 млн тонн нефти
14.03.2017 15:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Объем поставок нефти из РФ в Беларусь по нефтепроводам во втором квартале сохранится на уровне 4 миллионов тонн, сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.
© Sputnik Андрей Александров
В первом квартале 2017 года Беларусь получила из РФ также 4 миллиона тонн нефти. Ограничение поставок нефти было предпринято РФ из-за до настоящего времени неразрешенного нефтегазового спора между Минском и Москвой и задолженности Беларуси за российский газ, которая на конец января составляла 550 миллионов долларов.
"Изменений нет",- сказал Текслер, отвечая на вопрос о графике поставок нефти в Беларусь на второй квартал. Его слова приводит РИА Новости.
Он ответил утвердительно на уточняющий вопрос, составит ли объем поставок 4 миллиона тонн, как и в первом квартале.
Белорусским НПЗ для полной загрузки необходимо 24 миллиона тонн нефти в год, то есть по 6 миллионов тонн ежеквартально.
Нефтяной баланс между странами, который согласовывается ежегодно, до настоящего времени не подписан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сравнению с первым кварталом график поставок нефти трубопроводным транспортом не изменился. Это на 2 миллиона тонн меньше квартальной потребности страны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии