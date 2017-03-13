МИНСК, 14 мар — Sputnik. Объем поставок нефти из РФ в Беларусь по нефтепроводам во втором квартале сохранится на уровне 4 миллионов тонн, сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.



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В первом квартале 2017 года Беларусь получила из РФ также 4 миллиона тонн нефти. Ограничение поставок нефти было предпринято РФ из-за до настоящего времени неразрешенного нефтегазового спора между Минском и Москвой и задолженности Беларуси за российский газ, которая на конец января составляла 550 миллионов долларов.

"Изменений нет",- сказал Текслер, отвечая на вопрос о графике поставок нефти в Беларусь на второй квартал. Его слова приводит РИА Новости.

Он ответил утвердительно на уточняющий вопрос, составит ли объем поставок 4 миллиона тонн, как и в первом квартале.

Белорусским НПЗ для полной загрузки необходимо 24 миллиона тонн нефти в год, то есть по 6 миллионов тонн ежеквартально.

Нефтяной баланс между странами, который согласовывается ежегодно, до настоящего времени не подписан.