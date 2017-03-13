Видеомост Москва-Астана-Баку-Бишкек-Ереван-Кишинев-Минск на тему "Экономическая повестка дня СНГ" прошел в МПЦ Sputnik.

Эксперты и представители Исполкома СНГ обсудили вопросы экономического и социального характера, которые будут подниматься в рамках заседания Экономического совета СНГ 17 марта в Москве, а также поговорили о приоритетных направлениях взаимодействия, представляющих взаимный интерес для стран Содружества.

"Сейчас все страны СНГ прилагают усилия к тому, чтобы все документы и мероприятия носили деловой и конкретный характер. Поэтому повестка предстоящего заседания Экономического совета стала меньше. Она будет посвящена в основном научно-инновационным вопросам, связи науки и инноваций", — сказал в ходе видеомоста директор департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Андрей Кушниренко.

По его словам, также на заседании планируется обсудить возможные форматы совместной работы стран СНГ на площадке международного термоядерного реактора "Токамак" в Казахстане.

Кроме того, на заседании Экономсовета будут обсуждаться вопросы реализации научно-инновационных и приоритетных проектов в промышленности на период до 2020 года. Также ожидается, что участники Совета обсудят принципиально новую программу Содружества в области радионавигации.

В ходе видеомоста эксперты и представители Исполкома СНГ обменялись мнениями и о текущем состоянии интеграционных процессов в Содружестве.

В частности, белорусский эксперт — заведующая отделом мировой экономики и внешнеэкономических исследований Института экономики НАН Беларуси Татьяна Вертинская заметила, что страны СНГ пошли по европейской модели интеграции, и у них не все получается на этом пути. Пока страны преуспели только в создании наднациональных органов и нормативно-правовой базы, которая насчитывает огромное количество документов и является непростой в толковании как для госорганов, так и для бизнеса.

"Документы, которые мы выносим на обсуждение, далеки от реальности. Это (научно-инновационная программа) — хороший документ, но какие цели мы ставим? Мы должны реально оценивать обстановку и реально смотреть на свои достижения ", — сказала Вертинская.

Она подчеркнула, что тенденция, "когда мы говорим одно, делаем другое, а думаем третье — это из прошлого, и она очень опасна".

Вертинская отметила, что СНГ нуждается сегодня в обновлении, интеграционные процессы должны идти от практики. "СНГ у нас в основном представлено на уровне правительства. Но давайте подумаем и предоставим в нем своеобразную прописку и другим представителям — крупным корпорациям, общественному сектору", — сказала она.

В ответ на это Кушниренко заметил, что не так давно главы государств СНГ пришли к выводу о необходимости реформировать СНГ. "И дело за тем, чтобы эти решения выполнять, а не создавать новые", — сказал он.

В свою очередь эксперты, представляющие другие страны СНГ, заметили, что интеграция должна учитывать и национальные интересы и потребности каждого государства и не идти в ущерб никому из членов Содружества.

Полную версию острой дискуссии на площадке МПЦ Sputnik смотрите в видеоверсии из мультимедийного пресс-центра.