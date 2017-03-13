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В Бресте задержали участницу марша нетунеядцев Полину Шарендо-Панасюк
14.03.2017 17:12 — Новости Экономики | Tut.by
14 марта в Бресте задержали участницу «Маршей нетунеядцев» Полину Шарендо-Панасюк, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
По предварительным данным, задержанную доставили в Ленинский РОВД, где в отношении нее составили протокол за нарушение правил проведения массового мероприятия повторно (ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ).
«Затем ее доставили из Ленинского РОВД в суд», — добавил Роман Кисляк.
Рассмотрено ли административное дело в отношении Полины Шарендо-Панасюк, пока неизвестно. Информация уточняется.
Полина Шарендо-Панасюк была замечена на
14 марта в суде Ленинского района Бреста
Несмотря на то, что оба видеоблогера работали на акциях с аккредитацией «Брестской газеты», их признали виновными по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии и назначили по 15 суток ареста.
Сергей Петрухин на заседание не явился. Суд рассматривал административное дело в его отсутствие. Дмитрия Горбунова взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.
Последние три недели недовольные белорусы протестуют в Минске и других городах страны. Кроме столичного «
11 марта мероприятие прошло в Пинске и собрало более 350 участников. 10 марта марш прошел в Молодечно, где
9 марта президент Беларуси
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По предварительным данным задержанную доставили в Ленинский РОВД, где в отношении нее составили протокол за нарушение правил проведения массового мероприятия...
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