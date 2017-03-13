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В Бресте задержали участницу марша нетунеядцев Полину Шарендо-Панасюк

14.03.2017 17:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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14 марта в Бресте задержали участницу «Маршей нетунеядцев» Полину Шарендо-Панасюк, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.


Полина Шарендо-Панасюк (в центре с мегафоном) на четвертом «Марше нетунеядцев»

По предварительным данным, задержанную доставили в Ленинский РОВД, где в отношении нее составили протокол за нарушение правил проведения массового мероприятия повторно (ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ).

«Затем ее доставили из Ленинского РОВД в суд», — добавил Роман Кисляк.

Рассмотрено ли административное дело в отношении Полины Шарендо-Панасюк, пока неизвестно. Информация уточняется.

Полина Шарендо-Панасюк была замечена на третьем и четвертом «Маршах нетунеядцев», которые прошли в Бресте 5 и 12 марта. Ранее ее супруг, Андрей Шарендо, отбыл 5 суток ареста за участие во второй несанкционированной акции, которая состоялась 26 февраля.

14 марта в суде Ленинского района Бреста прошли суды над видеоблогерами Сергеем Петрухиным и Дмитрием Горбуновым, которые освещали несанкционированные «Марши нетунеядцев» и суды над их участниками.

Несмотря на то, что оба видеоблогера работали на акциях с аккредитацией «Брестской газеты», их признали виновными по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии и назначили по 15 суток ареста.

Сергей Петрухин на заседание не явился. Суд рассматривал административное дело в его отсутствие. Дмитрия Горбунова взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Последние три недели недовольные белорусы протестуют в Минске и других городах страны. Кроме столичного «Марша рассерженных белорусов», на акции в Бресте, Гомеле и Витебске пришли больше чем по тысяче человек.

11 марта мероприятие прошло в Пинске и собрало более 350 участников. 10 марта марш прошел в Молодечно, где к акции присоединились около 500 человек. После мероприятия милиция задержала сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Виталия Рымашевского, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и главу движения «За свободу!» Юрия Губаревича, а также других активистов. 11 марта суд назначил политикам по 15 суток ареста.

9 марта президент Беларуси принял решение на год приостановить взыскание налога, однако отменять декрет пока не будут. За это время документ должен быть доработан. Также он поручил «определить в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение», и поставил местным чиновникам задачу выходить на диалог с протестующими.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По предварительным данным задержанную доставили в Ленинский РОВД, где в отношении нее составили протокол за нарушение правил проведения массового мероприятия...

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