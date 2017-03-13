﻿ Силовики задержали еще одного бизнесмена, погоревшего на поставках в системе ЖКХ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Силовики задержали еще одного бизнесмена, погоревшего на поставках в системе ЖКХ

14.03.2017 17:51 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Председатель собрания акционеров «Завод энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго» Андрей Садыков находится под стражей. Данную информацию TUT.BY подтвердил начальник Глав­ного уп­равления по борь­бе с эко­номи­чес­ки­ми прес­тупле­ни­ями криминаль­ной ми­лиции МВД Эдуард Никитин.


«Руководитель коммерческой структуры Садыков находится под стражей. В отношении других топ-менеджеров также возбуждены уголовные дела, но такая мера пресечения не применялась», — сказал Никитин.

Ранее сотрудниками УБЭП УВД Могилевского облисполкома была выявлена устойчивая преступная группа, возглавляемая руководителем и учредителем ООО «Инновационное бизнес-бюро», ЗАО «Завод энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго», одновременно являющимися руководителями и учредителями еще 9 субъектов хозяйствования. Последние наладили коррупционные связи с директорами предприятий системы ЖКХ республики, финансируемых из бюджета, склоняли их к заключению множественных договоров на поставку различных товарно-материальных ценностей таким образом, чтобы сумма по одному договору не превышала 1000 базовых величин. «Это позволяло избегать проведения конкурентной процедуры закупки. Цена товара, поставляемого по таким договорам, завышалась от 3 до 13 раз», отметили в ГУБЭП МВД.

В беседе с журналистами Эдуард Никитин пояснил, что в настоящее время в Следственном комитете расследуется ряд уголовных дел в системе ЖКХ. «Там уже более 20 районов и руководителей предприятий ЖКХ, по которым выявлены противоправные деяния. Коммерческая структура, вступив в преступный сговор с руководителями предприятий ЖКХ, поставляла им насосное оборудование по цене, завышенной от 3 до 13 раз. И в этом им помогали лжепредпринимательские структуры. А в конечном итоге это ложится в нашу жировку и гражданине оплачивают эти затраты», — отметил Никитин.

В январе КГБ сообщил о задержании известного бизнесмена Александра Кныровича и ряда руководители госпредприятий из системы ЖКХ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммерческая структура, вступив в преступный сговор с руководителями предприятий ЖКХ, поставляла им насосное оборудование по цене, завышенной от 3 до 13 раз.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Бресте задержали участницу марша нетунеядцев Полину Шарендо-Панасюк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика