Председатель собрания акционеров «Завод энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго» Андрей Садыков находится под стражей. Данную информацию TUT.BY подтвердил начальник Глав­ного уп­равления по борь­бе с эко­номи­чес­ки­ми прес­тупле­ни­ями криминаль­ной ми­лиции МВД Эдуард Никитин.





«Руководитель коммерческой структуры Садыков находится под стражей. В отношении других топ-менеджеров также возбуждены уголовные дела, но такая мера пресечения не применялась», — сказал Никитин.

Ранее сотрудниками УБЭП УВД Могилевского облисполкома была выявлена устойчивая преступная группа, возглавляемая руководителем и учредителем ООО «Инновационное бизнес-бюро», ЗАО «Завод энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго», одновременно являющимися руководителями и учредителями еще 9 субъектов хозяйствования. Последние наладили коррупционные связи с директорами предприятий системы ЖКХ республики, финансируемых из бюджета, склоняли их к заключению множественных договоров на поставку различных товарно-материальных ценностей таким образом, чтобы сумма по одному договору не превышала 1000 базовых величин. «Это позволяло избегать проведения конкурентной процедуры закупки. Цена товара, поставляемого по таким договорам, завышалась от 3 до 13 раз», отметили в ГУБЭП МВД.

В беседе с журналистами Эдуард Никитин пояснил, что в настоящее время в Следственном комитете расследуется ряд уголовных дел в системе ЖКХ. «Там уже более 20 районов и руководителей предприятий ЖКХ, по которым выявлены противоправные деяния. Коммерческая структура, вступив в преступный сговор с руководителями предприятий ЖКХ, поставляла им насосное оборудование по цене, завышенной от 3 до 13 раз. И в этом им помогали лжепредпринимательские структуры. А в конечном итоге это ложится в нашу жировку и гражданине оплачивают эти затраты», — отметил Никитин.

В январе КГБ сообщил о задержании известного бизнесмена Александра Кныровича и ряда руководители госпредприятий из системы ЖКХ.