Спецподразделение УГАИ МВД «Стрела» получило в пользование новую BMW 3-й серии от автоцентра «Байернкрафт» по символической цене – 1 рубль в месяц. Автомобиль специально собран и укомплектован для Госавтоинспекции, сообщили в автоцентре «Байернкрафт», официальном дилере BMW в Беларуси.

Немецкий седан передан УГАИ в начале февраля. Сейчас он проходит испытания при патрулировании и сопровождении. Новый автомобиль передан на условиях аренды – за 12 рублей в год. «Это была наша инициатива. Мы официально обратились в МВД и предложили год бесплатно использовать BMW 3-й серии. То есть сначала мы приобрели и укомплектовали автомобиль за свой счет, а потом предложили его задействовать в целях обеспечения безопасности на белорусских дорогах. Такого еще никто не делал», – пояснили в «Байернкрафт».

Передача автомобиля дорожно-патрульной службе на добровольной основе – новая практика для Беларуси. «Хотя в Европе такая форма сотрудничества весьма распространена. Мы рассчитываем развивать её и в Беларуси, что позволит повысить эффективность работы сотрудников ГАИ и снизить эксплуатационные издержки по поддержке автопарка, – отметили в «Байернкрафт». – В частности, баварский седан поможет Госавтоинспекции при патрулировании в городских условиях. Кроме того, он выглядит эффектно и привлекает внимание людей, так что может помочь в информировании о безопасности дорожного движения».

Переданный ГАИ седан BMW 320i xDrive оборудован двухлитровым двигателем мощностью 184 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Первую «сотню» автомобиль набирает за 7,6 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Для лучшей аэродинамики на «тройку» установлен пакет M Sport.

Автоцентр взял на себя все расходы по сборке, комплектации, специальной окраске и страхованию автомобиля. Конечную конфигурацию инженеры BMW подобрали самостоятельно, исходя из опыта сотрудничества с дорожными службами Беларуси и других стран. Единственные требования ГАИ – наличие полного привода, бензинового двигателя и белого цвета.

Кстати, это не первый автомобиль BMW, который состоит на службе «Стрелы». С 2014 года спецподразделение использует мощный хэтчбек GT 550i Gran Turismo, который набирает 100 км/ч за 4,6 секунды.

Автомобили BMW «служат» во многих странах Европы, в том числе в Великобритании, Германии, Бельгии и Голландии. Их также используют дорожные патрули в России, Украине, Азербайджане и Грузии. В концерне действует программа BMW Authority Vehicles, по которой существующие модели адаптируют под потребности госслужб. Для них действуют особые комплектации, расширенная гарантия и круглосуточная поддержка. Еще одна особенность – специальное ценообразование, которое выделяет BMW на фоне других производителей. «Баварские автомобили выбирают за их тактико-технические характеристики: они не только быстрые и маневренные, но и надежные. Помимо этого, их отличают низкие эксплуатационные расходы», – пояснили в автоцентре «Байернкрафт».

Спецподразделение «Стрела» создано в 1993 году. Среди его задач – сопровождение высших должностных лиц, эскорт иностранных делегаций, контроль работы подразделений ГАИ и помощь в обеспечении безопасности дорожного движения. Работает оно как в Минске, так и в регионах. Как правило, именно это подразделение первым тестирует новые образцы техники, необходимой для работы Госавтоинспекции.