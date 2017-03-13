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Руководить "Гомельтранснефть Дружба" теперь будет бывший зампред облисполкома
14.03.2017 18:15 — Новости Экономики | Tut.by
Бывший зампред Гомельского облисполкома Олег Починок
Олег Починок начинал свою карьеру начальником отдела экономики Советского района областного центра. После чего был назначен главой администрации Новобелицкого района, а до назначения на должность замглавы облисполкома руководил администрацией Железнодорожного района.
Правоохранительные органы
Указом Президента от 14 марта 2017 года на должность генерального директора «Гомельтранснефть Дружба» назначен Олег Починок, который курировал вопросы в налоговой и финансовой политики, вопросы топливно-энергетического комплекса, энергосбережения, занятости, труда и заработной платы и другие,
Также новый гендиректор появился у Мозырского НПЗ — им стал Виталий Павлов.
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Олег Починок курировал вопросы в налоговой и финансовой политики, вопросы топливно-энергетического комплекса, энергосбережения, занятости, труда и заработной...
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