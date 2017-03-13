Бывший зампред Гомельского облисполкома Олег Починок заменил задержанного за взятку генерального директора «Гомельтранснефть Дружба» Сергея Сосновского.





Олег Починок начинал свою карьеру начальником отдела экономики Советского района областного центра. После чего был назначен главой администрации Новобелицкого района, а до назначения на должность замглавы облисполкома руководил администрацией Железнодорожного района.

Правоохранительные органы арестовали руководителя «Дружбы» два месяца назад, Сосновского уличили «в превышении служебных полномочий» и задержали с поличным при получении взятки в пять тысяч долларов.

Указом Президента от 14 марта 2017 года на должность генерального директора «Гомельтранснефть Дружба» назначен Олег Починок, который курировал вопросы в налоговой и финансовой политики, вопросы топливно-энергетического комплекса, энергосбережения, занятости, труда и заработной платы и другие, сообщает БЕЛТА.

Также новый гендиректор появился у Мозырского НПЗ — им стал Виталий Павлов.