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ЕБРР предоставит ОМА 24 млн евро для расширения сети магазинов
14.03.2017 18:01 — Новости Экономики | Tut.by
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит компании ОМА, оператору крупнейшей в стране сети магазинов товаров для дома и строительства, кредит в размере 24 млн евро сроком на 6 лет. Об этом говорится в сообщении банка.
Согласно сайте ОМА, в настоящее время сеть насчитывает 23 торговых объекта, из них 6 открыты на условиях франчайзинга.
ОМА является совместным предприятием с участием белорусских инвесторов и литовской компании Кеско Сенукай, которая, в свою очередь, также находится в совместном владении ведущей финской корпорации Кеско и литовских бизнесменов Ракаускасов. «Кеско Сенукай» является крупнейшим продавцом товаров для дома и строительства в странах Балтии.
Планируемое расширение сети ОМА позволит более чем удвоить торговые площади и значительно улучшит логистику, работу ИТ-департамента и вспомогательных подразделений, говорится в сообщении банка.
«Расширение таких крупных международных розничных сетей в Беларуси является сигналом для других существующих и потенциальных инвесторов», — приводятся в пресс-релизе слова первого вице-президента ЕБРР Фила Беннетта.
Гендиректор OMA Дмитрий Петруша сказал, что «расширяя сеть, мы сможем лучше представить ассортимент белорусских товаров, создать новые рабочие места, особенно для молодых людей, окончивших обучение».
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Европейский банк реконструкции и развития предоставит компании ОМА, оператору крупнейшей в стране сети магазинов товаров для дома и строительства, кредит в...
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