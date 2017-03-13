Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит компании ОМА, оператору крупнейшей в стране сети магазинов товаров для дома и строительства, кредит в размере 24 млн евро сроком на 6 лет. Об этом говорится в сообщении банка.





«Это позволит ОМА увеличить сеть своих магазинов в Беларуси до 21 к концу 2019 года», говорится в сообщении.

Согласно сайте ОМА, в настоящее время сеть насчитывает 23 торговых объекта, из них 6 открыты на условиях франчайзинга.

ОМА является совместным предприятием с участием белорусских инвесторов и литовской компании Кеско Сенукай, которая, в свою очередь, также находится в совместном владении ведущей финской корпорации Кеско и литовских бизнесменов Ракаускасов. «Кеско Сенукай» является крупнейшим продавцом товаров для дома и строительства в странах Балтии.

Планируемое расширение сети ОМА позволит более чем удвоить торговые площади и значительно улучшит логистику, работу ИТ-департамента и вспомогательных подразделений, говорится в сообщении банка.

«Расширение таких крупных международных розничных сетей в Беларуси является сигналом для других существующих и потенциальных инвесторов», — приводятся в пресс-релизе слова первого вице-президента ЕБРР Фила Беннетта.

Гендиректор OMA Дмитрий Петруша сказал, что «расширяя сеть, мы сможем лучше представить ассортимент белорусских товаров, создать новые рабочие места, особенно для молодых людей, окончивших обучение».