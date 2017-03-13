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Беларусь выдвинула Купчину кандидатом на пост генерального секретаря ОБСЕ

14.03.2017 19:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь выдвинула кандидатом на пост генсека ОБСЕ постоянного представителя нашей страны при ОБСЕ, посла Беларуси в Австрии Елену Купчину, сообщает пресс-служба МИД.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Это решение продиктовано искренним стремлением Беларуси внести вклад в укрепление ОБСЕ в интересах всех государств-участников. В ситуации острых региональных конфликтов, роста противоречий между мировыми игроками, роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе снова крайне важна», — заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Он отметил, что Купчина, долгое время занимавшая пост заместителя министра иностранных дел Беларуси, принимала непосредственное участие в реализации внешнеполитической линии страны, направленной на укрепление безопасности и стабильности в Европе, налаживание диалога между Востоком и Западом, урегулирование острых кризисных ситуаций в регионе.

«Считаем, что ее знания, многолетний дипломатический опыт и широкие международные контакты будут полезны для повышения эффективности ОБСЕ, решения стоящих перед Организацией непростых задач, включая наиболее важную и сложную — преодоление кризиса доверия между государствами-участниками», — заявили в ведомтсве.

Полномочия действующего генерального секретаря ОБСЕ итальянца Ламберто Дзанньера заканчиваются 30 июня этого года. Процедура избрания нового генсека только началась: 14 марта в Вене прошли первые слушания, в ходе которых претенденты представили постпредам государств-участников свои приоритеты.

 
 
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Беларусь выдвинула кандидатом на пост генсека ОБСЕ постоянного представителя нашей страны при ОБСЕ, посла Беларуси в Австрии Елену Купчину, сообщает пресс-служба...

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